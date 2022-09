Amalia Granata puso en duda el atentado contra CFK: pedirán su expulsión de Diputados de Santa Fe

Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla !

Luego de que un hombre que ya está detenido e identificado intentó atacar esta noche a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un arma, la cual gatilló a escasos centímetros del rostro de la exmandataria, la gran mayoría del arco político repudió el atentado contra la dirigente pero algunos, como Amalia Granata, quisieron plantear dudas sobre el hecho con insólitas teorías conspirativas."Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla ! Y para q suba en las encuestas !demasiados obvios 🤦🏼‍♀️" (SIC), tuiteó la ex modelo y presentadora de TV, que ocupa un cargo como diputada provincial en Santa Fe, como aliada de Juntos por el Cambio.Y siguió con la violencia: "Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes 🇦🇷❤️ (SIC)".Granata puso en dudas, de esa forma, el hecho que fue captado por las cámaras de todos los canales de aire y de cable: un individuo, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, intentó gatillar un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta. Luego fue detenido tras la intervención de los custodios de la expresidenta, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias.Ante esa expresión de Granata, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, anunció que este viernes los diputados del Partido Justicialista pedirá la "remoción de la cámara" de la legisladora "ProVida"."Ratifico: mañana con la firma de las y los diputados del bloque del PJ vamos a pedir una cuestión de privilegio y la remoción de la cámara de diputadas y diputados de Santa Fe de Amalia Granata. No vamos a tolerar convivir con estos discursos antidemocráticos y de odio. Basta", escribió Busatto en su cuenta de Twitter.En el mismo sentido, el diputado del PJ santafesino, Luis Rubeo, dijo que va a “acompañar el pedido de juicio político y separación de esta diputada, por incitadora al odio y a la violencia contra el Poder Ejecutivo y el orden democrático”.El senador nacional santafesino del Frente de Todos, Roberto Mirabella, por su parte, le contestó a Granata en Twitter: “En este momento en el que deberíamos condenar sin fisuras esta locura, tu tuit es una vergüenza para la política de Santa Fe”.“Sos una vergüenza y una generadora de odio serial”, le respondió, por su parte, Busatto, colega de Granata en la Legislatura provincial santafecina, para agregar que pedirá su expulsión de la Legislatura porque, le remarcó, “carecés de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario”.