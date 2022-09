Lorena Maciel dejó en offside a Clarín y a Guillermo Lobo: "Fue un intento de asesinato"

una de las protagonistas del intercambio en TN, la periodista Lorena Maciel, se despegó de la idea de Guillermo Lobo y la editorialización de TN, diferencia que ya se había visto cuando ella rechaza la idea de "supuesto ataque"

No me cabe ninguna duda que esto fue un intento de asesinato y es UN HORROR lo q pasó.

Si la defensa quiere decir q fue”supuesto ataque”xq no están las huellas en el arma y había una de juguete(para mi una mentira)no me coloca en la duda de nada Vean el final del corte!! Basta ! https://t.co/3wzZaMDkOw — Lorena Maciel (@maclorena) September 5, 2022

Al aire y en vivo, esta mañana la señal de noticias TN, propiedad del, armó una placa en la quey puso a uno de sus periodistas estrella no sólo a repetir la idea sino que además a ensayar un papelón como argumentación.Producto del escándalo que causó la escena en redes sociales y el ambiente de la comunicación, a los que se sumaron los rechazos del cancillery del diputado nacionalEn el video, que fue publicado por Política Argentina , Lobo afirma que "ya es supuesto ataque" y Maciel lo interpela preguntándole "por qué". Ante eso, el primero asegura que "empiezan a aparecer dudas" y "cosas que no están coincidiendo". Su compañera cierra diciéndole "no" y agrega que la causa "es homicidio calificado en grado de tentativa" y pide esperar la evolución de la investigación.Horas después, con la polémica en redes y los rechazos,Luego, Maciel insistió en su crítica a la empresa y su compañero de programa. "No me cabe ninguna duda que esto fue un intento de asesinato y es UN HORROR lo que pasó", inicia el tuit de la periodista., sostiene, defendiéndose de las críticas y dejando pegados a Clarín y Lobo.