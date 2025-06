Milei atacó al niño de 12 años con autismo

El presidente Javier Milei reposteó un mensaje ofensivo tras la participación de Ian Moche en el programa de Paulino Rodrigues en LN+.El jefe de Estado tildó de kirchnerista a la familia del nene de 12 años con autismo. La cuenta hombregrisxd publicó fotos del nene con el periodista Paulino, Cristina Kirchner y Sergio Massa.“Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”, sostiene la publicación.El mismo jefe de Estado añadió en el mensaje: "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla..."El posteo de hombregrisxd también figura en la red social X.En la semana el Gobierno quedó envuelto en una polémica. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnolo, le dijo una frase repudiable a Marlene Spesso, la mamá del niño. "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?", fue la frase del funcionario.