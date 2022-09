El polémico proyecto PRO en Diputados que profetizó "un falso ataque" contra Cristina

El 18 de agosto, 13 días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara dispararle en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner frente a su casa en Recoleta, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, específicamente del PRO, presentó un proyecto de declaración en el Congreso según el cual "algún vanguardista iluminado" podría ejecutar un "falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla"

🔴 #AtentadoACFK | El polémico proyecto del diputado Gerardo Milman que profetizó un "falso ataque" contra Cristina Kirchner días antes de que Fernando Sabag Montiel perpetrara el atentado. pic.twitter.com/5nOSYxR7hJ — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2022

La iniciativa, que ingresó bajo el número de expediente 4229-D-2022, tiene por objetivo, según el diputado nacional, su firmante, el siguiente objetivo: "Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el plan de contingencia para frenar la escalada de violencia y amenazas hacia periodistas, jueces, fiscales y actores involucrados en casos judiciales".Milman es el número dos de, única dirigente de primera línea de Juntos por el Cambio que no repudió el ataque a CFK, en su construcción política interna del PRO."Con enorme preocupación vengo a plantear el presente proyecto a efectos de tomar conocimiento de las medidas preventivas, tanto políticas como de inteligencia, que el gobierno desarrolla ante la sumatoria de indicadores de violencia que se perciben como la antesala de episodios que podrían quedar en nuestra historia, me refiero a fechas dolorosas", escribió en los fundamentos del proyecto Milman.Habló de "marchas de protestas, o disfrazadas de apoyos a uno y a otros, depende de lo convocante" y enumeró "aquellasprotagonizadas por la adormecida CGT con o sin los moyanos, o por las camisas negras de La Cámpora, o por las agrupaciones piqueteras afines o disidentes, o por el kirchnerismo". Y agrega que encuentra como "factor común las amenazas a los culpables de siempre: los neoliberales; EEUU; el campo; los empresarios, la corte suprema; los fiscales y jueces; periodistas; políticos opositores; etc" (SIC)., añade, literalmente, el ex funcionario del Ministerio de Seguridad que encabezó Bullrich cuando gobernabaTras mezclar la causa Vialidad con "el asesinato del Fiscal Nisman", la "desaparición Julio López" y "las maniobras fraudulentas de Milagro Salas", y podirle a las fuerzas de seguridad "estar atentas", Milman llega a dos párrafos finales, de mínima, llamativos. Dicen así:"No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puedesalir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores"."Me pregunto si esa violencia se concretaría como la respuesta de las falanges kirchneristas ante la posible sentencia adversa de su líder enjuiciada. El 17 de octubre de 1945 es historia y no tiene paralelismos con la actualidad, salvo por el peronismo"."Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina"