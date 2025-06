Aníbal Fernández sobre la condena a Cristina Kirchner: La tienen que liberar porque lo que hicieron es un horror

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que la condena a Cristina Kirchner "es una locura" y remarcó que “tienen que liberarla porque lo que hicieron es un horror”.“No se puede juzgar dos veces a una persona por la misma cosa”, afirmó apelando al principio de “non bis in ídem”.En diálogo con Splendid, adelantó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “les va a decir que no se han respetado garantías que son sublimes en el mundo”.Aníbal Fernández destacó que Cristina “cumplió con la ley como cualquier ciudadano” al notificarse y presentarse, pero advirtió que “lo que pretenden es amedrentar”.Por otra parte, lanzó duras críticas a Javier Milei. “El presidente dice porquerías como que los padres tienen derecho a no cuidar a sus hijos, como si dejarlos morir fuera una opción. A los viejos no se les pega, a los viejos se los cuida. Que tengamos que andar peleándonos para conseguir plata para el Garrahan es una locura”, enfatizó.Además, cuestionó el decreto 383/24, que habilita a las fuerzas federales a revisar redes sociales o detener personas sin orden judicial por su apariencia o participación en manifestaciones. “Ese decreto no tiene razón de ser, es un intento de intimidación. Pero la sociedad no es estúpida. Ya se han visto micros detenidos, pibes bajados por ir al Planetario, manifestantes perseguidos. Este plan no cierra sin represión”, remarcó.Fernandez también opinó sobre la actualidad peronista: “Las internas me tienen sin cuidado, pero ahora necesitamos listas con participación de todos. Sin unidad no se puede enfrentar esta manera de pensar catastrófica que representa Milei. El peronismo tiene que organizarse, con los mejores, con capacidad y compromiso”.“Cristina está marcando la agenda. Hizo 7 u 8 puntos en rating con una transmisión por cable, mientras el presidente apenas llegó a 3 en la televisión pública. Eso también es una muestra de liderazgo”, concluyó.