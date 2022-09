Ataque a CFK: la Justicia apunta a que Sabag Montiel y su novia hicieron inteligencia y no operaron solos

la Justicia tiene por probado no sólo que el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fue real, sino que además fue planificado con tareas de inteligencia previa incluidas por parte de Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte y la posible participación de más personas

🔴 #ALERTA | El video que muestra a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte llegar juntos al lugar del atentado contra Cristina Kirchner. pic.twitter.com/H6iXKVf1yq — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2022

🔴 #AtentadoACFK | Se publican las fotos del teléfono de Fernando Sabag Montiel donde se los ve a él y a su novia posando con el arma usada en el atentado. pic.twitter.com/6U7xaSGwXn — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2022

Pese a las expresiones de Guillermo Lobo en TN, los dirigentes de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, Lucas Llach, Amalia Granata y Martín Tetaz, entre otros,Así se desprende de la información que lapudieron recolectar de las cámaras de seguridad de la zona y los datos de los teléfonos que ya pudieron peritar, incluido el del hombre que tiró del gatillo dos veces para dispararle a CFK.Los videos que Política Argentina ya dio a conocer mostraron, hasta el momento, no sólo a Uliarte intentando escapar de la zona sin ser notada minutos despues de que Sabag Montiel intentara cometer el delito, sino queAdemás, durante la jornada de hoy Clarín dio a conocer fotos de meses previos, encontradas en el celular del hombre. Allí se lo ve tanto a Sabag Montiel como a su novia manipulando el arma y las balas, cosa que derriba las declaraciones que ella realizó antes de ser detenida.Los datos, a los que tuvieron acceso distintos medios, indican que. En concreto, habrían operado en reconocimiento de la zona de Juncal y Uruguay, donde vive CFK y se concentraban los manifestantes que la apoyaban, aquellos entre los que el día del atentado se mezclaron.Es así que los investigadores ya tienen imágenes de ambos durante los días previos al jueves de la semana pasada, cuando Sabag Montiel quiso disparar la pistola Bersa, apta la asesinar según las pericias, a centímetros de Cristina, cosa que no pudo concretar porque el arma no se montó y entonces no había un proyectil en la recámara., le dijo una fuente que trabaja en la causa a Infobae, información que comparte La Nación.Esta tarde fue levantado el secreto de sumario, antes de que se conocieran estas últimas informaciones, hecho que además da indicios de la seguridad respecto de la hipótesis que tienen Capuchetti y Rívolo.Las fotos que aparecen en el teléfono de Sabag (pese a los cuestionamientos por la pericia que falló y habría provocado el reseteo del aparato) pero también lo que se ve en las cámaras de seguridad son parte de la prueba que se le va a mostrar a los acusados esta tarde cuando sean indagados por la jueza y el fiscal.Sabag Montiel ya se había negado a declarar el viernes, pero ahora fue convocado para ampliarle la acusación el marco de las nuevas pruebas en su contra. En tanto, Uliarte fue arrestada el domingo a la noche en la estación ferroviaria de Palermo y aún no fue interrogada, por lo cual esta tarde es su primer turno.