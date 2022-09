Alberto Fernández pidió un país donde "el que piense distinto no sea objeto de odio"

#FútbolYPolítica ⚽️ | Así respondió Alberto Fernández ante gritos de chicos presentes en un acto por la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad.



"¡Aguante Messi, sí!" pic.twitter.com/0Co1HeDybv — Política Argentina (@Pol_Arg) September 7, 2022

El presidente,, encabezó la entrega de netbooks dentro del Programa Conectar Igualdad y pidió este miércoles, tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner., donde todos tengamos las mismas oportunidades", les señaló Fernández a estudiantes de secundaria en un acto de entrega de 1.000 netbooks dentro del programa Conectar Igualdad , en el partido bonaerense de San Martín.Y remarcó: "Tiene que ser una Argentina que no discrimine y que a todos respete."."Les pido que me ayuden como jóvenes. Que toda la Argentina entienda la necesidad de cambiar, de respetarnos. Que toda la Argentina entienda que nos necesitamos y que podemos vivir en diversidad”, pidió el Presidente y le señaló a los estudiantes: “Ustedes conviven con compañeros que piensan distinto. No discriminan al género de sus compañeros, compañeras o compañeres. Ayúdenme a construir esta Argentina que hace falta", insistió.Y volvió a criticar los "discursos de odio", como lo hizo el sábado pasado durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en La Rural, y reclamó por ", concluyó.Alberto Fernández encabezó este miércoles la entrega de más de, iniciativa que ya otorgó 453.805 dispositivos desde su creación en 2010 y destacó que el programa creado por Cristina Kirchner buscó que las netbooks "no sean privilegio de pocos sino derecho de todos y todas los jóvenes".El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros de Educación,, el de Obras Públicas,y el intendente de San Martín,El Programa Conectar Igualdad busca reducir las brechas digitales, educativas y sociales. La primera etapa del programa está pensada y dirigida para estudiantes de segundo año de la escuela secundaria urbana, de primero a tercero de las escuelas secundarias rurales y a la totalidad de la matrícula de las escuelas Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Mientras que la en la segunda etapa, se buscará continuar con el ciclo básico de todas las escuelas secundarias de gestión estatal, se indicó oficialmente.En ese sentido, desde el Ministerio de Educación aseguraron que trabajan para garantizar el servicio de Internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal, con