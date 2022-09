"Reencauzar la convivencia": cómo será la misa en Luján que se organiza tras el atentado contra CFK

tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La portavoz presidencial,, informó ayer que el presidentede la misa convocada por la intendencia de Luján y precisó que el mandatario decidirá en las próximas horas si él mismo concurre.Además, Cerruti señaló que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta obliga a replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo". En ese sentido destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo en diálogo con otros sectores, incluida la oposición.Es quecon "el convencimiento de que es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad", luego del ataque que sufrió Cristina Kirchner.El ministro a cargoestá convocando a las diferentes fuerzas políticas y ya mantuvo diálogos telefóncios con varios dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, el titular de la UCR y gobernador de Jujuy,y el diputado radicalpero le dije que no puedo asistir porque tengo compromisos en la Patagonia", aseguró Facundo Manes en comunicación con CNN Radio donde consideró que "el fanatismo y el odio" llevan a ser "un país inviable"."Todo lo que pasó tiene que ser un llamado de atención para construir un país donde se pueda encontrar puentes para empezar a revertir esta decadencia", manifestó el legislador radical.Mientras que del lado del PRO, el jefe de Gobierno porteño,, manifestó que no había recibido hasta el momento ninguna convocatoria formal por parte del Gobierno nacional, aunque las fuentes oficiales en la Casa Rosada señalan que hubo diálogo.La gente está necesitando el diálogo pero este Gobierno no ha mostrado esa evocación", respondió Rodríguez Larreta al ser consultado al respecto por la prensa.Sobre el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Larreta sostuvo que "los argentinos perdimos una gran oportunidad de unirnos y repudiar juntos ese hecho".Por su parte dirigentes de movimientos sociales ya confirmaron que marcharán hacia la basílica de Luján y asistirán a la celebración religiosa."Vamos a Luján porque es muy importante recomponer el diálogo entre todos los sectores. Es fundamental garantizar la paz social. Hay que reconstruir la perspectiva del respeto en la Argentina, la solidaridad y la convivencia democrática", señaló a Télam, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita.En esa línea, el dirigente social consideró que la misa es importante para plantear “la defensa de la unidad nacional frente a un hecho aberrante y violento como fue el intento de asesinato a la Vicepresidenta”Por su parte, el titular de Barrios de Pie,confirmó su asistencia, pero aclaró que “no será con gran movilización de militantes; no se está convocando a una movilización".Mientras desde la Corriente Clasista y Combativa,, su principal referente y diputado nacional (FDT), destacó la realización de la convocatoria y consideró que "ese es el camino para empezar a dar batalla frente a los discursos de odio y violencia".