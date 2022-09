Oscar Parrilli salió a responderle a Macri: "Todos queremos saber si hubo actores intelectuales"

el próximo viernes 23 de septiembre cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su condición de abogada, ejerza su derecho a defensa en la audiencia pública.

El senador nacionalremarcó que "todos los argentinos" quieren "saber si hubo actores intelectuales" en el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra las el expresidente Mauricio Macri quien definió al atentado como un hecho "individual" llevado a cabo por "un grupo de loquitos" No digo que los hay, no lo puedo asegurar, pero la Justicia tiene la obligación de investigarlo", le respondió Parrilli en diálogo con la radio AM750, y advirtió que le parecía "sospechoso y raro que algunos dirigentes no quieran que se investigue".En ese sentido, insistió con que es necesario investigar a los presuntos autores intelectuales del ataque y planteó que es ", en clara referencia a las declaraciones de Macri."¿Por qué no lo vamos a investigar?", cuestionó el senador del Frente de Todos por Neuquén y luego insistió en la necesidad de "buscar la verdad"."Primero se negó que fuese un atentado pero ahora están claros los hechos materiales de esto, que puso en riesgo no solo la vida de la expresidenta sino el pacto democrático que construimos las fuerzas políticas desde el ´83 con la vuelta de la democracia", sostuvo.Por otra parte, el senador, mano derecha de Cristina Kirchner, se refirió alegato final de la defensa de la Vicepresidenta en la causa conocida como "Vialidad" que el abogado Carlos Beraldi llevaba adelante desde la mañana de este lunes es "contundente"."Lo que está planteando Beraldi no es nada más que la verdad, un 'racconto' de los hechos tal cual fueron ocurriendo", remarcó el senador.En ese marco, señaló que la causatiene "una intencionalidad política" y advirtió que la Corte Suprema "es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido en la Argentina entre 2016 y 2019"."Lo hizo con el manejo del macrismo, la 'mesa judicial', las persecuciones, las pinchaduras de teléfono, el traslado y extorsiones de jueces. Todas las atrocidades que incluso merecieron que el relator de Naciones Unidas (en referencia a Diego García Sayán, relator para la Independencia de Jueces y Abogados) le llamara la atención al Gobierno de Macri", recordó en referencia al informe presentado por ese organismo donde se manifestaba la preocupación por la independencia del Poder Judicial en la Argentina.", acusó Parrilli.Finalmente, el senador manifestó sus hay "expectativas" sobre lo que pueda ocurrir"La expectativa es muy grande. Todos queremos escucharla, y ver los argumentos y pruebas que va a ofrecer", adelantó Parrilli.