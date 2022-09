Es algo de un grupo de loquitos": la definición de Macri sobre el atentado contra Cristina Kirchner

Mauricio Macri aseguró que el atentado en el que intentaron asesinar a tiros a Cristina Fernández de Kirchner fue "algo individual de un grupito de loquitos"

"Echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente"

, en referencia a, los cuatro detenidos hasta el momento, el entorno de la "banda de los copitos" y el resto de las aristas que aún continúan bajo investigación e incluyen a grupos de odio que rodean a la pareja acusada del intento de magnicidio y que podrían haber recibido apoyo económico y logístico.Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, al ex mandatario nacional le preguntaron por primera vez en vivo - a excepción del tuit que realizó aquella noche - por el atentado contra la ex jefa de Estado., empezó su escueta respuesta en tono racional y dialoguista, para automáticamente iniciar una catarata de críticas contra el oficialismo y de opiniones con poco fundamento basado en el expediente judicial.Acto seguido, el líder de PRO continuó:​ "Después por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación... Ahí ya hubo un rechazo. Cadena nacional, feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo 'a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo'"., dijo Macri, refiriéndo al tipo de discursos, los de odio, que desde su fuerza política sostuvieron que básicamente no existen y que no tuvieron nada que ver con el intento de asesinato que sufrió CFK, pero sí los percibió el ex presidente en las acciones posteriores por parte del oficialismo.No conforme, Macri sostuvo la teoría del "lobo solitario" que viene exponiendo una mayoría de Juntos por el Cambio:Para hacerlo extender su teoría, Majul le repreguntó si estaba seguro que se trataba de "un grupo de loquitos" y el fundador de Juntos por el Cambio reafirmó su idea, aunque reconociendo que no conoce el expediente., confirmó.Luego, recordó hechos - repudiables pero de poca gravedad - escraches que sufrió durante su mandato y los comparó dando a entender que le parecieron peores que los intentos de dispararle en la cabeza a centímetros que sufrió CFK. "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraron todas esas personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos o en Traful, también socios de este gobierno. Esas eran movilizaciones políticas para agredir que por suerte no pasó nada, pero ¿y si pasaba?", planteó.En otro tramo, vinculó su percepción crítica del Gobierno con las dudas que una parte de las personas manifiestan sobre el atentado., dijo.También confirmó haber recibido un mensaje del diputado del Frente de Todostras haber recibido una amenaza, aunque dijo no haberle contestado porque lo vio un día después. Sobre ese hecho que su custodia denunció Macri dijo: "Siempre tomo en serio las amenazas. Pero también intento que la vida continúe. Creo que es importante que todos tomemos en serio lo que está pasando y que realmente todos bajemos el nivel de agresión y personalización".Del mismo modo, relativizó el contacto del senador, del PRO, con la vicepresidenta. "Sabía de la reunión, hace dos meses me llamó", indicó sin darle relevancia.