Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora: Carrizo sobre Máximo Kirchner después del atentado a CFK

Se suman más y más pruebas que, pese a las opiniones de dirigentes de relevancia de JXC como el propio Mauricio Macri, siguen robusteciendo la hipótesis de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de que el atentado contra Cristina Kirchner no fue realizado por un "grupo de loquitos" sino que fue planificado y realizado por una organización criminal

Ahora se suma un nuevo chat de, el líder de la denominada “banda de los copitos” y uno de los cuatro detenidos por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta: el imputado aseguran que están, es decir, stan solo horas después del fallido intento de matar a CFK, ocurrido el primero de septiembre pasado en el ingreso a su departamento, en el barrio porteño de Recoleta., le escribió Carrizo a un amigo a quien tiene agendado como "Jony white" el 1 de septiembre a las 23:40, es decir a poco del fallido intento contra Cristina, cuando ya todas las cámaras, canales, radios y medios gráficos del país hablaban del tema.Luego, unas dos horas pasado el atentado que trató de realizar Fernando Sabag Montiel al menos esa noche acompañado por Brenda Ulairte, Carrizo agregó:Según trascendió en medios de comunicación, la jueza federal Capuchetti, que tiene a cargo el expediente que se abrió por el atentado, recibirá el informe de una conversación que el joven de 27 años mantuvo con un amigo la noche del ataque contra la ex mandataria nacional.En el marco de la causa por el intento de magnicidio, este lunes el abogado de Cristina Kirchner, José Ubeira, adelantó que están investigando una posible "zona liberada" por parte de la Policía de la Ciudad. Cabe recordarse que, en el debate entre Nación y Caba por las vallas, lo que la Justicia ordenó - y Horacio Rodríguez Larreta nunca acató - no fue dejar de realizar las tareas preventivas y de vigilancia que la fuerza porteña tiene por jurisdicción, sino remover las vallas porque no pueden bloquear ni controlar a la exmandataria.