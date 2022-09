Nuevo récord: las exportaciones alcanzaron los US$ 59.720 millones en los primeros ocho meses del año

Récord de exportaciones en los primeros ocho meses de 2022: USD 59.720 millones.



El país necesita divisas genuinas para sostener el crecimiento. Por eso es una muy buena noticia que las exportaciones hayan crecido en este período 41,5% respecto a 2019 y 17,7% respecto a 2021. pic.twitter.com/Pd1Vnjrqnf — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 21, 2022

para ese período al sumar un total de 59.720 millones de dólares.Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto estiman que las exportaciones de bienes alcanzarán los US$ 90.000 millones y, sumadas con las de servicios, permitirían cerrar el 2022 con un récord de US$ 100.000 millones.En términos de cantidades exportadas,subrayó CancilleríaHasta el momento, "el registro más elevado de las ventas externas argentinas corresponde al año 2011 cuando alcanzaron los US$ 97.477 millones, con US$ 82.081 millones de bienes", explicaron.Los principales mercados de envíos externos en los primeros ocho meses del año fueron Brasil; Estados Unidos; China; India y Chile. Específicamente en agosto se vendieron al exterior US$ 7.537 millones, lo que significó el tercer valor más alto para ese mes, detrás de los de 2021 y 2011.Durante el octavo mes del año crecieron todos los rubros excepto los productos primarios. En ese aspecto,para este mes.A nivel de productos, la cartera a cargo del ministro Santiago Cafiero señaló que lEn agosto las exportaciones disminuyeron 6,9% en términos interanuales, luego de 19 meses consecutivos de crecimiento. La caída se explicó principalmente por menores exportaciones de porotos de soja que redujeron sus ventas externas en US$ 556 millones respecto al mismo mes del año anterior y harinas y pellets de soja (US$ 150 millones menos).Pero los datos preliminares de septiembre indican una reversión de esa caída por la implementación del Programa de Incremento Exportador (PIE), destacaron en el informe oficial.Respecto a las importaciones, Cancillería remarcó que, en los primeros ocho meses, "totalizaron US$ 57.527 millones, conformando el valor histórico más alto para ese período"."Crecieron 43,6% impulsadas por mayores precios y cantidades de combustibles y lubricantes, por las subas en los precios de bienes intermedios y por las cantidades de bienes de capital y sus partes", se explicó.