"Se perdió una oportunidad": Santoro criticó a Alberto y a Macri por sus reacciones al atentado contra CFK

#AtentadoCFK | "Se perdió una oportunidad. Perdimos la oportunidad de que Macri llame a Cristina y también perdimos la oportunidad de que el Presidente no haya hecho una convocatoria a toda la oposición".



El diputado nacional del Frente de Todos y asesor de Alberto Fernández,se refirió al intento de magnicidio por parte de Fernando Sabag Montiel -vinculado a la agrupación política de ultraderecha Revolución Federal- contra la vicepresidenta, y lamentó que, tras la respuesta política, seexpresó Santoro en diálogo con el canal TN.Y lamentó además que la respuesta del Gobierno Nacional, también resultó insuficiente en términos de demostrar una acción “más ecuménica”.reflexionó.Por otra parte, el diputado nacional expuso al ex titular de Vialidad en el macrismo Javier Iguacel, denunciante de la causa Vialidad, al desmentir afirmaciones acerca de las causas judiciales en la gestión de Mauricio Macri, el atentado a CFK y la mencionada causa sobre Obra Pública.comenzó corrigiendo Santoro al tomar la palabra en el canal de noticias. El legislador luego apuntó contra la oposición por hacer utilización política del atentado a Cristina Kirchner.", aclaró Santoro ante la mirada de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.Más tarde Santoro le reprochó a Iguacel que haya dicho que intentan manipular la Justicia a través del Congreso por el proyecto que busca ampliar el número de jueces de la Corte Suprema tras la jubilación y muerte de algunos magistrados en los últimos años.preguntó Santoro.Luego el diputado nacional recordó las causas judiciales en el macrismo y rememoró que el ex diputado del Parlasur y ex operador judicial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, continúa prófugo de la Justicia en Uruguay para no presentarse a indagatoria ante la jueza María Servini en una causa en la que investiga las presiones a los dueños del Grupo Indalo, al que pertenece el canal C5N., cruzó Santoro.sostuvo el diputado en referencia a los vínculos de la familia Macri con la dictadura militar y el menemismo en los negociados por la construcción en el Estado.