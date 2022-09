Morales especuló sobre una posible candidatura de Macri: Se tira

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mantiene de gira por Estados Unidos junto con el resto de los gobernadores del Norte Grande. En este marco, le preguntaron por China, uno de los principales inversores en su provincia. En cuanto a la situación de la política internacional, Morales está convencido de que la Argentina debe fortalecer la relación con Estados Unidos y con Europa, y también con China. “La Argentina tiene que hacer negocio con todos los países del mundo”, indicó.Junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Morales y el resto de los gobernadores mantuvieron reuniones con funcionarios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y el Departamento de Estado, y con ejecutivos de empresas con inversiones en el país.En este sentido, al hablar sobre la coyuntura argentina, Morales enfatizó en que al Gobierno todavía le falta un plan “integral”, considera que que el kirchnerismo se unirá con Javier Milei para eliminar las primarias presidenciales, y que Mauricio Macri será finalmente candidato de Juntos por el Cambio. “Yo creo que si encuentra agua en la pileta, se tira”, opinó. Esta mención sobre el referente de Pro aviva la interna que mantiene la UCR con el macrismo por el liderazgo de la coalición opositora y la definición de las candidaturas para 2023.En cuanto a cómo experimenta el primer viaje de una región argentina, se refirió a las reuniones de presentación con el Banco mundial, el BID y el Departamento de Estado, y contó que se mostraron el master plan de inversiones productivas del norte: “Se trata de un plan de 30.000 millones de dólares en 15 años, que va a resolver el problema de la estructura productiva del norte, que no es un problema del norte, es del país”. “El conurbano tiene casi un 40% de habitantes originarios del interior. Hubo un proceso migratorio interno producto de la falta de oportunidades del interior. Se requiere una mirada federal”, señaló. E insistió que “es la primera vez que venimos diez provincias con un plan articulado, eso es lo más importante. Luego tenemos una agenda cada provincia en función del potencial de cada una”.En esta línea aseveró que, ya cerca de concluir la gira estadounidense, mantienen expectativas positivas sobre la posible llegada de inversiones. “Creo que nos ha ido bastante bien, estamos bien, hemos tenido una reunión con el Departamento de Estado, yo percibí que tiene una visión de ayudar a la Argentina. Estados Unidos quiere ayudar al país. Es lo que he visto. En el BID también, está el problema de la destitución del presidente y el cambio en la gobernanza, pero se mantienen vigentes los compromisos que se hicieron cuando vino Sergio Massa”.“La Argentina tiene que trabajar con Estados Unidos, hay que fortalecer la relación con Estados Unidos, con Europa y con China. A mí me parece que tenemos que trabajar con todos los que puedan invertir en la República Argentina, siempre preservando nuestra soberanía, nuestra identidad. Me parece que la Argentina tiene que hacer negocio con todos los países del mundo”, expresó en diálogo con La Nación.De esta forma valoró la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, y apuntó contra la falta de un "plan integral articulado". "Hay pasos que se han venido dando que van resolviendo algunas situaciones, pero no podemos decir que hay un plan. Yo creo que todavía no está resuelta la política en el gobierno, así que todavía hay que esperar a ver qué medidas de fondo se van tomando. El tema de las tarifas también ha sido un avance. Hay todavía muchas cosas que hacer, todavía un déficit de las empresas públicas que aumentó casi 4000 millones de dólares en poco más de dos años. Hay temas estructurales que todavía no se ve que se resuelvan", puntualizó.Por otra parte, el mandatario provincial hizo referencia a las elecciones y planteó que en Juntos por el Cambio “tenemos que consolidarnos en un plan de gobierno”. “Estamos bastante más avanzados de lo que parece. Sí va a haber que dar algunos debates respecto de las medidas a tomar para la economía, el plan económico. Nosotros somos más propensos a poner en marcha planes estratégicos que nos trasciendan, en minería, en energía, educación para el trabajo, desarrollo científico, biotecnología, además de resolver los problemas de la macro, que son inmediatos, como dan las cuentas, que también lleva tiempo, a mí me llevó tres años resolver 31 años de déficit en la provincia”, planteó.Al tiempo que barajó una posible candidatura de Mauricio Macri “tiene todo el derecho, y creo que debe tener la voluntad. Tal vez complique más al Pro. Juntos por el Cambio no es solo el Pro". Mientras que reconoció un estado de crispación en la coalición opositora: “Tiene que ver problemas de liderazgo que especialmente hay en el Pro”.Por último, fue consultado acerca de si considera la posible eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y cuál es su posición al respecto y consideró que “no sé si se va a lograr el número, me parece que la izquierda y la derecha van a trabajar para derogarla. El Gobierno puede lograr votos por allí. La posición clara de Juntos por el Cambio es no a la derogación”. “Milei el daño que le pueda hacer a Juntos por el Cambio se lo va a hacer. Por eso los extremos se juntan. En eso van a estar juntos Cristina y Milei, seguro. Todo el daño que Cristina y Milei puedan hacerle a Juntos por el Cambio se la van a hacer, no les interesa el país. Yo creo que la única alternativa racional de cambio es Juntos por el Cambio”, cerró.