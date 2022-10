Manes volvió a apuntar contra el PRO: "Un sector irresponsable de los halcones quiere que explote todo esto ya

#Video | 🗣 "Hay un sector irresponsable de los halcones que quiere que explote todo esto ya".@ManesF apuntó contra el ala más dura del PRO y reavivó la interna en Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/cfIEdKL9vU — Política Argentina (@Pol_Arg) October 14, 2022

Tras el contundente estallido que provocó con sus acusaciones de espionaje ilegal al gobierno macrista, el diputado radicalreavivó la interna de Juntos por el Cambio y apuntó contra ala más dura del PRO al señalar que “hay un sector irresponsable de los halcones que quiere que explote todo”.Aunque no los mencionó Manes el cuestionamiento fue haciadurante una entrevista que brindó en Animales sueltos donde habló de sus pretensiones como candidato y aprovechó a pegarle a “los dos extremos de la grieta”., remarcó.Y aclaró: “No es nada nuevo lo que estoy diciendo”, aunque insistió en que “si explota el país y le dejamos la bomba al próximo gobierno, son todos irresponsables”.El diputado radical también se refirió a las críticas que sus colegas de Juntos por el Cambio le hicieron por cuestionar el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que lo "salió a matar un sistema coordinado".“Sentí pena por la Argentina. Alguien de la sociedad civil se involucra en la política, en un ambiente violento, trata de aportar un granito de arena y el mismo sistema me sale a matar, manifestó el neurocientífico.Desligandose del PRO en medio de su candidatura presidencial Manes señaló que quiere pertenecer a "un conjunto de personas que transformaron la decadencia en progreso” y expresó querer llevar adelante un “consenso político para estabilizar la economía y para hacer un plan de desarrollo”.En ese sentido, explicó que propone para las próximas elecciones 2023 “” y habló de ampliar Juntos por el Cambio para “ganarle al kirchnerismo para transformar la Argentina”.“Quiero que me vote el votante kirchnerista, el del PRO, el radical, el peronista...estamos en un cambio de época”, subrayó.Y agregó en referencia Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Martín Lousteau: “El radicalismo tiene muchos candidatos y puede unir a los argentinos porque no pertenece a los polos”.