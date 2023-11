Medidas y primeras definiciones de Milei presidente: dólar, cepo, reforma del Estado, Leliq, inflación y alquileres

El presidente electo Javier Milei, en medio de reuniones de sus equipos y ante la postergación de su reunión con Alberto Fernández para iniciar la transición, dio sus primeras definiciones tras resultar el candidato más votado en el balotaje con una diferencia de casi 11 puntos sobre Sergio Massa.El libertario, que ya en su discurso afirmó que "no es momento de gradualismos", habló del dólar, la dolarización, el cepo, los precios, la deuda, y otras cuestiones de la macro y la micro economía.“Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider (...) Creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y terminar con esta decadencia”, dijo Milei.En ese marco, el economista libertario habló con Radio Mitre y dijo cuáles son los primeros pasos que dará cuando asuma el cargo de mandatario y anticipó que sus dos medidas iniciales en materia económica serán una reforma del Estado y la resolución del problema de las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central (BCRA)."Arrancaremos con la reforma del Estado y vamos a buscar una solución para las Leliq", anticipó, antes de sostener que son los temas a resolver de manera urgente para poder comenzar a ordenar la economía.Sobre las Leliqs, Milei aseguró que "es un tema clave para levantar el cepo" y afirmó que están trabajando en un mecanismo de "ingeniería financiera" para que sea apetecible para el mercado este instrumento, en el marco de que considera que es una medida esencial para evitar una hiperinflación.Según el presidente electo, si se abre el cepo - como prometió - sin resolver el problema de las Leliqs se genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que conlleva una sobreoferta en el resto de la economía."Eso impacta en la actividad económica porque genera una oferta mayor en el mercado de bienes y retrae la actividad económica y la demanda de trabajo. En consecuencia, se da una situación de desequilibrio económico y tensión social con estancamiento y no crecimiento, que se plasma en un mayor desajuste en el mercado de cambios porque ese déficit se financia con emisión", dijo.Por eso, consideró que la mejor opción es salir del cepo para que la economía vuelva a expandirse, pero explicó que, para que eso suceda hay que resolver el tema de las Leliqs primero. "Estamos mejorando la ingeniería financiera para que lleguen los fondos necesarios para terminar con esta problemática", anticipó. Y adelantó que hay "fuertes intenciones" de fondos internacionales en desembolsar unos u$s30 millones para avanzar en ese sentido."Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos. Es una cuestión operativa y de segundo orden", dijo Milei, en otra más de sus vueltas acerca de una posible convivencia entre el peso y el dólar estadounidense.En relación al cepo cambiario, advirtió: "Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento".En tanto, sobre las retenciones, dijo: "Está dentro de nuestro programa avanzar hacia una eliminación de las retenciones, pero para lograrlo primero tenemos que abrir el mercado de cambios y para abrirlo tenés que arreglar antes el balance del BCRA".“La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”, comenzó diciendo, a diferencia de sus conceptos de toda la campaña pero en similar tono que las últimas semanas.En ese marco, el presidente electo sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado". "Estamos cerca de los 3 puntos del PBI en déficit. Es fundamental que se corrija lo más rápido posible. Hace tiempo que venimos conversando con el Fondo", añadió.Milei, como viene haciendo, se expresó a favor de derogar la nueva ley de alquileres. "La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda. La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar", advirtió."La educación por el momento va a seguir como hasta ahora. El ordenamiento es federal, no se puede privatizar la salud y la educación porque depende de las provincias. Eso fue de la campaña del miedo", aseguró en relación a sus programa de gobierno.“(Sobre posibles situaciones de conflicto social por eventuales protestas a las políticas libertarias) Nosotros vamos a gobernar con la ley, acá la ley se cumple y los que quieren sostener sus privilegios con métodos violentos no van a tener los privilegios y si están fuera de la ley recibirán las penas pertinentes”.