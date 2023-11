Finocchiaro: Si el presidente Milei considera que cualquiera de nosotros puede ser utíl, estamos para aportar

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, expresó su perspectiva sobre el reciente triunfo electoral de Javier Milei. Finocchiaro atribuye el éxito de Milei a la percepción de la sociedad argentina de la necesidad de un cambio después de dos décadas de kirchnerismo.

Finocchiaro sostuvo:En cuanto a las expectativas del próximo gobierno, el diputado señaló que "entendemos que a partir del 10 de diciembre hay una nueva Argentina" y resaltó la necesidad de abordar las preocupaciones apremiantes de los argentinos. Finocchiaro hizo hincapié en la importancia de abordar problemas como elAnte la pregunta sobre la posibilidad de ocupar cargos en el gobierno de Milei, Finocchiaro afirmó:. Además, hizo hincapié en que la formación del gobierno corresponde al presidente de la República y subrayó que no hay lugar para el parlamentarismo en Argentina.En relación a figuras como la eventual ministra de Capital Humano como Sandra Petovello deseó éxito a quienes integren el gabinete de Milei. Al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el area de Educación, expresó que su voluntad no se supeditaba a los cargos sino a la de participar en el proceso de cambio y afirmó:Por otra parte, expresó su sorpresa por la decisión de Elisa Carrió de no sumarse al proyecto: