Denuncian a Ignacio Torres por engañar a la comunidad Yala Laubat de Chubut con una obra

YALA LAUBAT VUELVE A TENER AGUA



Junto a pobladores de la meseta, vecinos de Comodoro, integrantes de la agrupación Isabel y UATRE, más el apoyo de Cáritas, gestionamos la perforación de dos pozos de agua tras un largo reclamo de las familias que no tenían respuesta del gobierno. pic.twitter.com/EcKRk9dS2q — Nacho Torres (@NachoTorresCH) October 9, 2022

El senador del PROfue acusado de "estafar moralmente" a la comunidadde Chubut, luego de atribuirse una obra hídrica que él no hizo para “llevarse rédito político”. Miembros de la comunidad expusieron el accionar del legislador que responde a Patricia Bullrich y rechazaron ser parte de su campaña."Junto a pobladores de la meseta, vecinos de Comodoro, integrantes de la agrupación Isabel y UATRE, más el apoyo de Cáritas, gestionamos la perforación de dos pozos de agua tras un largo reclamo de las familias que no tenían respuesta del gobierno", comienza el video que publicó Torres en sus redes sociales el 9 de octubre.Sin embargo, horas después,y asegura que el pozo del que extrae el agua es el que realizó el. En el video torres también menciona a Gonzalo Pérez, de la agrupación Isabel que tampoco fue responsable de la perforación que realizó el Instituto Provincial del Agua en la comunidad para que una treintena de familias pudieran acceder a agua potable.", aseveró Mabel Lianqueo, integrante de la comunidad Yala Laubat.Y explicó: "Dice que él hizo la perforación y queremos decir que el pozo que está aquí le pertenece a doña Elvira, que es un pozo que ella hace desde el momento en que nos quedamos sin agua. Este pozo no pertenece a la comunidad, como él dice en el video".“La perforación que hace la agrupación Isabel está mal hecha porque no tiene los filtros que necesita, entonces no funciona”, asegura la mujer.La vecina además señala que “cuando Nacho Torres sale en el video mostrando una manguera de la que sale agua, no es de este pozo, sino del pozo que realizó el IPA en el mes de mayo, con una profundidad de 47 metros y éste tiene más de 30 metros de filtros, por lo que el agua entra bien a los caños, con una bomba eléctrica con la que sí nos estamos abasteciendo de agua. “Y ese es el agua que muestra Torres, pero no hizo él la perforación”, aseguró la vecina que desmintió rápidamente al senador del PRO.