"Fue por plata": la declaración de un testigo complica a Sabag Montiel por el atentado contra CFK

un joven músico que convivió con Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra la Vicepresidenta, ratificó ante la jueza María Eugenia Capuchetti la hipótesis acerca de que no lo movilizaban ideas políticas y que, en cambio, lo hizo por dinero

Mientras Comodoro Py mantiene, al menos por ahora, su esfuerzo por intentar desvincular el intento de asesinato decon motivaciones políticas y/o económicas, los hechos y testimonios que se van sumando a los expedientes apunta hacia otro lado:, declaró bajo juramente de decir la verdad Ezequiel Marcos Español, músico de heavy metal de 30 años que contó que vivió con Sabag Montiel y otras personas hace tiempo.En ese marco, expresó que luego se distanció del procesado por tratar de matar a la ex presidenta cuando éste comenzó a frecuentar a integrantes de la comunidad gitana. Según Español, Sabag Montiel tenía unaConsultado acerca de si Sabag Montiel "por dinero estaría dispuesto a matar a alguien y, en dicho caso, si lo hizo a fin de recuperar algo que le fuera sustraído o en calidad de ofrecimiento o promesa de dinero", el testigo fue contundente: "En cualquiera de las dos, sí"., aseguró sobre Sabag Montiel según publicó Página 12.En ese sentido, el testigo calificó al imputado por intento de homicidio como "influenciable o manipulable sólo por dinero", ya que, caso contrario, "el manipulador era él".Asimismo descartó que Sabag Montiel hubiera intentado asesinar a CFK porque "le pueda haber picado un bichito" de justicia social., aseguró.Español, que se identificó con la cultura de los "metaleros y freekies" y ubicó allí también a Sabag, dijo que también conoce a otro de los detenidos, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar "los copitos",Según consignó, no se llevaba bien al principio de la relación pero eso mejoró a medida que lo fue conociendo. Consultado sobre la declaración de la ex mujer del imputado, quien aseguró que Carrizo había dicho que le estaba por salir "algo importante" que le iba a redituar dinero y ello le facilitaría a la crianza de la hija que tienen en común, Español lo asoció con que "Carrizo había inventado una bebida alcohólica" y que pensaba explotarla comercialmente.