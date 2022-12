Aerolíneas, Flybondi y Jetsmart volaron en 2022 más y con aviones más llenos que en 2019

Muchas felicitaciones a las aerolíneas que estamos trabajando en serio por fortalecer el desarrollo del transporte aéreo y por llevar #LaLibertadDeVolar cada vez a más personas. pic.twitter.com/bMbOb3dbN2 — Mauricio Sana (@mauriciosanaok) December 8, 2022

¡Resultados de noviembre en el mercado de cabotaje! Según @anacargentina, se ha alcanzado un nivel de recuperación del 92% en la cantidad de vuelos domésticos en el país. Un gran logro para todas las aerolíneas involucradas. #vuelosdomésticos #Argentina #algunabuenanoticia — Mauricio Sana (@mauriciosanaok) December 8, 2022

en vuelos de cabotaje, es decir, la cantidad de vuelos domésticos dentro del país superó los niveles de la prepandemia del 2019, según lo informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).Así lo compartió el CEO de Flybondy,, quien hincapié en los resultados operativos que obtuvieron las líneas aéreas durante noviembre y expresó a través de su cuenta de Twitter: “Muchas felicitaciones a las aerolíneas que estamos trabajando en serio por fortalecer el desarrollo del transporte aéreo y por llevar #LaLibertadDeVolar cada vez a más personas”.El informe de ANAC estableció que, en términos anuales,promedio incluyendo su red regional e internacional,más de vuelos que en 2019, mientras queFlybondi transportó un 94% más de pasajeros que en 2019, Jetsmart un 42% y Aerolíneas Argentinas un 4%.Desde la empresa lowcost liderada por Sana señalaron que “estos números reflejan, sobre todo, la expansión que tuvieron las dos compañías low cost con la inclusión de nuevas rutas y aeronaves durante los últimos dos años".Y agregaron: "En el caso de Aerolíneas Argentinas, los números son algo menores sin dejar de ser positivos dado que se trata de una compañía con un volumen de operación mucho mayor, más cantidad de aviones y una red de vuelos consolidada".En detalle: Aerolíneas Argentinas transportó 857.000, JetSmart 223.000 y Flybondi 206.000 mientras que el remanente lo transportó American Jet y compañías más pequeñas o de vuelos privados.El informe ANAC, además, destacó el crecimiento en la ocupación de los vuelos respecto a 2019 donde Aerolíneas Argentinas tuvo una ocupación del 87% (+2% vs 2019), Jetsmart un 89% (+4% vs 2019) y Flybondi un 94% (+1% vs 2019).