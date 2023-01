Los precios subieron 291% y los salarios, 297% en promedio en los últimos tres años

La inflación acumulada entre noviembre de 2019 y el mismo mes del 2022 es del 291%, según datos de la consultora Abeceb. Señalan que. Y, por otra parte, el informe destaca que los salarios registrados tuvieron, en promedio, un margen equilibrado, con una suba del 297%, mientras que las jubilaciones quedaron atrasadas, con una recuperación de apenas el 289%, impactando en el poder de compra y la calidad de vida de los adultos mayores. Así, el informe revela que “la economía bipolar es una característica” de la gestión de gobierno actual, que lleva tres años de gestión, en la que los valores regulados corren muy por detrás de la inflación. Y es que, a pesar de la política de pisar los aumentos, en 2022, la suba de precios duplicó a la del año anterior y llegó casi al 100%, por lo que, desde Abeceb, indican que, aún con esos esfuerzos, no se logra detener la escalada. De hecho, la inflación de alimentos exhibió una suba del 310%, a pesar de los programas de, los controles, inspecciones y los acuerdos implementados. Ese nivel incluye, por ejemplo, la suba de la leche entera por litro, que tuvo un alza del 320%, el aceite, con el 456%, y el azúcar, con el 490%.En este sentido, las tarifas eléctricas son las más relegadas con un alza acumulada del 65%, las de agua subieron un 164%, mientras que los pañales y el arroz lo hicieron en un 216% y el pan francés se encareció 284%. Por otro lado, destacan que el tipo de cambio oficial es uno de los precios más atrasados con un incremento del 168%, mientras que, por el contrario, el dólar blue creció el 352% superando la inflación acumulada., sostienen los analistas. Y aseguran que, en general, se conoce el valor del dólar blue, del dólar oficial o del dólar tarjeta, pero nadie sabe, hoy, cuánto vale un par de zapatillas o alquilar un departamento de un solo ambiente, y destacan que “lo sorprendente es que esos dos valores no son tan disímiles”. Para la consultora, la mayor inflación es un problema de la macroeconomía y está relacionado directamente con el déficit fiscal y la emisión, no, con acciones de los empresarios ni con las dinámicas de la actividad sectorial. Asimismo, advierte que una inflación en estos niveles tiene como resultado una mala asignación de recursos de los argentinos, quienes