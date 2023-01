Lula da Silva le confirmó a Alberto su visita al país por la CELAC y habrá bilateral Argentina - Brasil

el presidente de Brasil, Lula da Silva, le confirmó a su par argentina Alberto Fernández que vendrá en casi 15 días a Buenos Aires, como estaba previsto, para participar de una cumbre de la CELAC que tendrá a la crisis en el país vecino como tema central

el próximo 23 Lula estará en Argentina cumpliendo con su primer viaje oficial al exterior desde que inició su tercer mandato presidencial. Se espera que, junto a Alberto Fernández, anuncien un ambicioso acuerdo de integración bilateral

Tras el intento de golpe de Estado perpetuado por miles de militantes bolsonaristas y la recuperación del control por parte de su gobierno,La envalentonada del bolsonarismo, que Lula pudo controlar rápidamente en conjunto con la justicia de ese país, no afectará los planes que tenía respecto de su política exterior. El líder del PT le confirmó a Alberto, con quien mantiene una amistosa relación personal, que el lunes 23 de abril viajará a Buenos Aires para participar de la VII Cumbre de Presidentes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), en el hotel Sheraton de Retiro.Pero además, y aquí el mayor interés de Fernández,. Lula se comunicó con el mandatario argentino y también hubo confirmación de su decisión a través del canciller de Brasil,, con el ministro de Relaciones Exteriores,. También fue receptor de la noticia el embajador argentino en Brasilia,Alberto estuvo entre los primeros que se comunicaron y se solidarizaron con Lula. De hecho habló con el ex canciller y actual asesory ofreció viajar a Brasilia, con otros jefes de Estado de la región, para estar junto al presidente brasileño. Esa oferta fue desechada, ya que le dijeron que no hacía falta y que estaba todo bajo control.Con el ex mandatario Jair Bolsonaro afuera de Brasil y luego internado con un dolor abdominal, Lula recibió también el apoyo de los poderes judicial y legislativo de su país, multitudinarias movilizaciones a favor de la democracia y el aval de los líderes políticos más poderosos de todo el mundo, incluyendo al estadounidense; y referentes de la Unión Europea como el español, el francés, la primera ministra italiana,, el Alto Representante de Política Exterior de la UE,y el secretario general de las Naciones Unidas,En una entrevista que brindó este lunes, Santiago Cafiero mencionó que los encuentros de la CELAC incluyen como temática todo lo que haga a las democracias de la región y el fortalecimiento de las instituciones, siempre respetando el sistema político que defina cada Estado, ante los desprevenidos opositores y medios hegemónicos del país."El desafío de la integración también es robustecer las instituciones democráticas de cada uno de los países", expresó luego de los que sucedió este fin de semana en Brasil, que será tema de la cumbre de la CELAC, al igual que "el proceso que aún sigue padeciendo Perú, lo que sucede en Bolivia y Haití, donde hace dos años asesinaron al primer ministro", al igual que el proceso electoral de Venezuela, con una normalización prevista con la convocatoria a elecciones en 2024.Antes de esa cumbre y según lo previsto,Al otro día participará de la Cumbre de la CELAC y no sólo recibirá la solidaridad de todos los mandatarios de la región, sino que será aguardado como el nuevo gran referente regional, lugar que ensayaron el propio Fernández y su par mexicanocon algunos éxitos y otros no tanto, que puede poner al continente en los primeros plano.