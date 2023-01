Tolosa Paz apuntó contra los diputados de JxC: "Espero que estén a la altura de las circunstancias"

#Política | La ministra Victoria Tolosa Paz se refirió al bloqueo por parte de Juntos por el Cambio en el Congreso.



💬 "Que estén a la altura de las circunstancias, que den quórum y que discutan en el parlamento. Para eso fueron votados los diputados nacionales". pic.twitter.com/4KTYsgYK5Q — Política Argentina (@Pol_Arg) January 17, 2023

En medio del llamado a sesiones extraordinarias que decretó el presidente Alberto Fernández para tratar 27 proyectos de ley, la ministra de Desarrollo Social,, se refirió al bloqueo por parte de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y pidió que “estén a la altura de las circunstancias”."Esperemos que ese bloqueo al Congreso con el llamado a extraordinarias, con una agenda de leyes muy importantes, no sólamente la agenda judicial que lo motivó sino la cantidad de leyes que no se pudieron sancionar el año pasado,”, señaló Tolosa Paz durante una entrevista en C5N al referirse a las sesiones extraordinarias de la Cámara baja que comenzarán a partir del próximo lunes 23.En ese sentido, remarcó que tiene que haber “ministros y ministras trabajando fuertemente, pero también por supuesto,".Y se refirió al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsarán los legisladores del Frente de Todos. La ministra además de mostrarse de acuerdo con la decisión del Presidente lo consideró “un hecho histórico”. “porque entendemos el daño a la democracia”, destacó.En ese sentido, señaló que ese daño a la democracia se ve “cuando uno de los poderes establecidos, el Poder Judicial, entra a verse en este entrecruzamiento de información no solamente por sus fallos, lamentables, sino también en esta cantidad de cruces de WhatsApp y de convivencia de un sector político”.Y enumeró el viaje de fiscales, jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín a Lago Escondido y los posteriores chats filtrados del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro con “la cantidad de chats que han sido motivo también del juicio político”. “”, concluyó Tolosa Paz.