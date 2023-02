Pichetto, Puerta y Romero con Macri: los detalles de la reunión en Cumelén

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, ex senador kirchnerista y hoy líder de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, se reunió el búnker del ex presidente de Cambiemos junto al ex gobernador de Misiones Ramón Puerta y Juan Carlos Romero con el objetivo de poner la estructura nacional de su fuerza a disposición de Mauricio Macri.

, dijo Pichetto a través de Twitter.De acuerdo a La Nación, Pichetto le habría pedido a Macri “que en marzo comunique su decisión”. “No hubo caso. El fundador de Pro no soltó prenda ni sugirió su regreso. Cree que aún tiene tiempo y margen de maniobra”, se lee en el portal tradicional.