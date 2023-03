Renunció Riggi, el juez que iba a definir quién interviene en una causa clave para Macri

El juezfinalmente renunció a la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado se retira de los tribunales de Comodoro Py si definir si su colega Carlos Mahiques- que está imputado por el viaje que realizó a Lago Escondido junto a otros jueces, un ex espía y funcionarios porteños- puede intervenir en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El reemplazo de Riggi tendrá la decisión clave para el futuro de Mauricio Macri.“Tengo el agrado de dirigirme a V.E y por su digno intermedio al Señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández – toda vez que me encuentro alcanzado por los establecido en el 3er párrafo del inciso 4º del art. 99 de la Constitución Nacional-, a fin de presentar mi renuncia al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal con el que fui honrado por Decreto 2512/92 del Poder Ejecutivo”, había sostenido el magistrado en una una nota dirigida al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, el 28 de febrero pasado luego de haber cumplido 75 años el 16 de febrero, tenía licencia hasta el 3 de marzo.–que tramita en la sala II-fue ministro de Justicia cuando María Eugenia Vidal era gobernadora bonaerense y su hijoes el Fiscal General porteño y fue el representante del gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura además del Nº 3 del ministerio de Justicia que condujo Germán Garavano. Ambos fueron imputados por el viaje a Lago Escondido que habría sido financiado por el Grupo Clarín. A su vez, otro hijo de Carlos Mahiques, Ignacio, es fiscal e intervino en diversas causas de persecución contra CFK como la de Vialidad. Hoy Ignacio está por ser nombrado camarista en la Ciudad.El exmandatario había sido procesado en primera instancia por el juez federal Martín Bava, quien subroga en Dolores, pero luego fue sobreseído por la Cámara Federal porteña cuando el caso pasó a Comodoro Py a través de un fallo firmado por tres jueces que nombró Macri y ahora está en Casación.Este último fue recusado por tercera vez por la querella que representa la abogada Valeria Carreras luego de conocerse el escandaloso viaje a Lago Escondido (también fue denunciado penalmente por familiares por firmar un fallo cuando estaba en la mansión de Joe Lewis en Bariloche).Como Ledesma y Yacobucci no se pusieron de acuerdo respecto al apartamiento de Mahiques se llamó a un tercer juez para definir su situación, fue Riggi quien apareció para determinar cuál será el futuro de Mauricio, pero en febrero cumplió 75 años y ahora debe dejar el cargo.El reemplazó de Riggi será el que defina la situación de Mahiques y, por lo tanto, el destino de la causa contra Macri.Según consignó El Destape los dos nombres que suenan para ocupar su cargo en la sala III son los de(sala IV) o(sala I).Pero Hornos cosechó diversas denuncias penales y ante el Consejo de la Magistratura luego de visitar a Macri en la Quinta de Olivos como la Casa Rosada, lo que puede derivar en un pedido de recusación en causas que tengan al expresidente involucrado.Si Hornos quedase como el reemplazo de Riggi la partida quedaría en manos de Macri: Hornos y Borinsky, el otro visitante de Macri en Olivos, tendrían el 50% de las causas que tramitan en Casación. Es que Borinsky está junto a Hornos en la sala IV y se encuentra en la sala III subrogando el vacío que dejó la jubilación Liliana Catucci.