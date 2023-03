Máximo Kirchner: "No vamos a salir adelante si el miedo reina en la dirigencia"

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense,, sostuvo que “el país necesita que argentinos y argentinas lo imaginen de manera muy diferente a lo que estamos hoy”, en el plenario de la militancia ‘Luche y Vuelve. Cristina 2023’ que se realizó en el municipio de Avellaneda con el objeto de “romper con la proscripción” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.que en 2019 concurrieron a las urnas para apoyarnos en un contexto donde esta fuerza política tuvo que enfrentar a un candidato que era bancando por el poder económico, los grandes medios y el partido judicial”, señaló Kirchner.En ese sentido, señaló que la oposición "va a volver a hacer lo mismo siempre". “Lo hicieron en 2001, el 2016 y si ganan van a hacer lo mismo. Pero eso no es suficiente para pedirles que nos voten", sostuvo.", pidió.Respecto a la prohibición de ejercer cargos públicos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el líder del PJ bonaerense sostuvo: "Buscan descabezar una fuerza política porque es muy difícil instalar un candidato al que la gente le crea en esta situación". ", agregó.En esa línea y frente a las elecciones de este año el diputado consideró que "hay que sacarle el miedo a la gente en esta elección. No vamos a salir adelante si el miedo reina en la dirigencia", afirmó Máximo Kirchner."No tener miedo significa tener en claro las decisiones que tenés que tomar, las consecuencias de esas decisiones. Pero siempre se piensa en el daño que te puedan hacer. Ojalá nuestro gobierno hubiera explicado por qué accedía a un acuerdo, no diciendo que era el mejor del mundo, sino diciéndole que estaba siendo extorsionado por culpa del expresidente Macri", sostuvo en referencia al acuerdo con el FMI tras la deuda que contrajo el gobierno macrista.Y añadió: "La dirigencias le reclaman a la gente, pero no la invitan a participar, a decirles lo que está pasando, como hizo Néstor Kirchner cuando lo quiso extorsionar la Corte Suprema, confió en su pueblo".Asimismo, el referente del PJ fue duro contra el albertismo. "Más que agradecidos deberían estar algunos de ocupar un lugar con el que muchos argentinos sueñan", sostuvo.Y llamó a construir una victoria electoral en octubre "para que los argentinos realmente disfruten de su tierra, su riqueza, de sus ríos”. “Argentina para los argentinos", concluyó Máximo.