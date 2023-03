El Gobierno oficializó prórroga para inscripción al régimen de inversiones en minería

El Gobierno nacional, a través de laprorrogó este miércoles la vigencia del actual procedimiento de inscripción al régimen de beneficios, previsto por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras. A través de la Resolución 21/2023, publicada en else ratificó la prórroga por cuatro años para la vigencia de la Resolución 30/2018 del área.Se trata de una deducción del 100% del Impuesto a las Ganancias en los gastos de inversión al igual que una deducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de bienes o servicios en la etapa de exploración.También dispone un régimen de amortización acelerada y la exención del pago de aranceles para bienes de capital e insumos. Para ingresar al régimen, las empresas deben inscribirse en un registro, procedimiento que fue simplificado a fines de 2018. Entre otros puntos, la inscripción fue digitalizada, eliminando los costos de certificación y reduciendo en un 90% el tiempo de tramitación, de un año a 30 días, según se informó oficialmente en ese entonces.Debido a que toda normativa del exministerio de Producción debe tener una vigencia que no supere los cuatro años, prorrogables por única vez parael procedimiento venció el pasado 2 de enero. La resolución de hoy dispone su prorroga. Al mismo tiempo, se introducen. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos o tenga alguna omisión u error, se suspenderá dicho plazo hasta la subsanación de estas observaciones.