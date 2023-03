Kicillof destacó el trabajo de Massa pero pidió la "mejorar" salarios y distribución ante la inflación

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció la problemática y enfatizó como "necesaria" la "recuperación de los salarios y mejorar la distribución", al tiempo que puso en valor el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, "pese a las adversidades" del contexto global

A horas de conocerse un nuevo aumento de la inflación en un contexto internacional y local complejo,Kicillof advirtió que "todo nivel de inflación es malo", pero precisó que cualquier suba de precios "se vuelve una verdadera calamidad social cuando los salarios se van retrasando", por lo que marcó que desde su rol como gobernador bonaerense considera que se necesita "la recuperación de los salarios y mejorar la distribución"., insistió el mandatario entrevistado por El Destape, al tiempo que puso en valor el trabajo Massa:Según Kicillof, el titular del Palacio de Hacienda "ha tomado muchas medidas de diferente índole" y "tiene el rol de hablar con todos los sectores"."Todos vemos la responsabilidad que hay de apuntalar todo lo que se pueda, en este marco de adversidad", destacó, y aclaró que si bien "no todo es externo", el mundo "no ayuda a estabilizar la variable macroeconómica"."Hoy si abrimos cualquier diario europeo o norteamericano veremos que hay pánico por el tema bancario y venimos de lo que fue la pandemia y de la guerra en Europa", recordó, por lo que señaló que "lo que hay que hacer es pensar en lo nuestro, en cómo sostener la producción y el empleo".Asimismo cuestionó a quienes "decían que los salarios altos eran los que daban la inflación", mientras que "ahora hay crecimiento y los salarios no se recuperan, y los precios siguen creciendo", al tiempo que agregó que la otra teoría que se escuchaba era la de "emisión monetaria y déficit fiscal".Por eso calificó a quienes expresan esas miradas de "opinólogos" que fueron "ministros de gobierno en la época de (Mauricio) Macri" y que desde ese rol "hicieron en su momento un ajuste feroz, endeudaron al país, bajaron salarios, emitieron un programa de emisión cero y tuvieron 54% de inflación, duplicaron la inflación en esos años"."Esta semana quebró un banco norteamericano porque en Estados Unidos están subiendo la taza para controlar la inflación" e ironizó:Esta mañana, el mandatario bonaerense inauguró en la Isla Martín García un nuevo Parque Solar con un sistema híbrido de generación, y destacó que esa innovación brinda "abastecimiento y soberanía energética" al distrito.