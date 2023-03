Cerruti confirmó que el Gobierno evalúa la quita de concesión a Edesur

La portavoz de la Presidencia,confirmó este jueves que el Gobierno avanza en la presentación de una denuncia penal contra la empresa Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica. Asimismo, indicó que el(ENRE) trabaja en la presentación de un informe quea la compañía.Así lo expresó en el marco de su habitual conferencia de prensa de los jueves, en la que precisó que la denuncia penal que será presentada en las próximas horas contra los integrantes del directorio de Edesur será por. Malversación y fraude: el Gobierno denunciará penalmente a Edesur, puntualizó la portavoz de la Presidencia. En referencia a una eventual quita de la concesión y una posible reestatización, Cerruti dijo que "no es una cuestión de 'Estado sí o Estado no', sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener".Asimismo, planteó la "diferencia notable" en relación a otros concesionarios del servicio de distribución y comparó a Edesur, con "más de 75.000 usuarios en las últimas semanas, que tuvieron cortes extendidos", con Edenor, que tuvo "cortes en no más de 6.000 usuarios". Cerruti reiteró los conceptos vertidos por el interventor delen el sentido del cuidado con el que se analizará la situación ante posibles demandas de Enel, la controladora de Edesur. Todes contra Edesur: protestan vecines de Parque Avellaneda y FlorestaAl respecto, la portavoz indicó que "", dado que la concesión fue concedida "por 100 años".