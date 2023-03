El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, bregó por un “grandes acuerdos” en pos de un clima de conciliación. El ex gobernador bonaerense sostuvo hoy que “en esta elección se va a ver una versión actualizada del debate de 2015, es la agenda del ajuste o la agenda del desarrollo” y destacó que “es el tiempo de grandes acuerdos, de lograr consensos, de unir esfuerzos y de desarrollar en plenitud la Argentina”.

Consultado sobre la decisión del expresidente Macri de no presentarse en las próximas elecciones, respondió que tiene “muy claro que Macri no va a ser indiferente”. “Sus ideas y su visión de la Argentina van a estar representadas, son las mismas ideas, que hay que llegar a un equilibrio fiscal vía ajuste y yo creo que hay que llegar vía el crecimiento. Y eso va a estar nuevamente en discusión”, enfatizó el dirigente peronista al señalar que Larreta y Bullrich no se diferenciar del fundador del PRO al tiempo que dio un guiño a Facundo Manes y Juan Manuel Urtubey.

A los ojos Scioli, dijo al dar guiños al gobernador cordobés.