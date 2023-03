"Del norte le llegan refuerzos": Cristina vinculó al trumpismo con su "proscripción" y el interés en Vaca Muerta

"Tal cual lo dije: Proscripción! Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale…"

Ted Cruz: El Senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018… Y acá tenemos Vaca muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial. pic.twitter.com/GV9a0Tm7L8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 29, 2023

La vicepresidentatuiteó un contundente mensaje a través de redes sociales en el que reafirmó que el objetivo de Juntos por el Cambio y el "Partido Judicial" encabezado por Comodoro PY es su "proscripción", pero que ahora queda claro según su interpretación que es con "refuerzos" de la derecha estadounidense., publicó la ex presidenta con un recorte de Clarín que sostiene que, en el Congreso de Estados Unidos, el senador republicano Ted Cruz pidió que "se investigue y sancione a Cristina Kirchner por corrupción".Según la publicación del mencionado medio, el senador, muy cercano a Donald Trump y ex aspirante a presidente, apuntó contra la vicepresidenta argentina "a horas de la bilateral en la Casa Blanca" entre el presidente Alberto Fernández y su par estadounidense demócrata Joe Biden.En ese marco, CFK cuestionó a Cruz y los republicanos en la antesala del encuentro entre Biden y Alberto, y vinculó su actitud de "refuerzo" al "Partido Judicial" con los aparentes intereses del senador republicano en los recursos energéticos en general y en los argentinos en particular., escribió la ex jefa de Estado.CFK continuó recordando que el Yacimiento Vaca Muerta fue recuperando por su segunda gestión "junto a YPF" en 2012. "¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho", cuestionó."Por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el Senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del Fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo", concluyó la titular del Senado.