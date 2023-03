Arietto propuso libre portación armas para mujeres víctimas de violencia

La ex asesora del Ministerio de Seguridad y actual integrante del equipo bonaerense de Diego Santilli,propuso la tenencia de armas de fuego como medida para combatir los femicidios y la violencia de género:”, dijo la ex asesora de Patricia Bullrich en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.Arietto sostuvo que “tenemos que reformar la Ley de Armas”, ya que “el problema no son las armas legales, el problema es la ametralladora del narco”. Planteó que “si empezamos con el desarme, le hacemos el juego al kirchnerismo” y afirmó que “cuando vos restringir el acceso a la información y demonizás las armas, pero no das una explicación, vas a lograr que gente sin capacitación se termine armando”. “, opinó.Por otro lado, se refirió a las protestas de las organizaciones sociales y manifestó que “para el desalojo de los piquetes, yo detengo al cabecilla, siempre hay un cabecilla”, mientras que “en el caso de la gente arriada por los movimientos sociales, hay un estado de necesidad, hay gente que está siendo coaccionada, que si no va pierde el plan”. Dijo que “la gente que hay ahí, entre inmigrantes y gente del conurbano, te das cuenta que no hay mucha organización y análisis de la responsabilidad que genera cortar la calle, entonces ahí tenés que cortar la cabeza e imputarla por coacción”.Al ser consultada sobre si el Ejército debería participar de acciones contra el narcotráfico en Rosario, dijo que en esta postura, ya queadvirtió.Además, mencionó el caso del Operativo Independencia, cuando “”, subrayó Arietto.