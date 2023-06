Valdés: "Aspiro a sumar a Schiaretti, Randazzo y Camaño"

De cara a las elecciones presidenciales, el diputado nacional Eduardo Valdés expresó su deseo de incorporar a Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Graciela Camaño al Frente de Todos, al sostener que es "muy importante que el peronismo se amplíe"., manifestó el legislador del FDT en diálogo con Radio Rebelde para "Y arriba quemando el sol".Y argumentó: "Me gustaque vayamos buscando los troncos que hoy no están cercanos. Eso también es muy importante".En esa línea, indicó: "Es importante que nosotros tengamos un acuerdo político porque las PASO son instrumentos que vos podés emplear o no. Y si las empleas, ya hay acuerdo político que el que pierde se obligue naturalmente a votar al que gane".Sobre el vínculo entreplanteó que sería importante la foto de ellos juntos pero opinó que sería algo "díficil de lograr"Por último, Valdés destacó la importancia de la gira de: "Gran viaje el que está cosechando, lo que se supo sembrar en estos encuentros a nivel presidencial y a mí me da una gran alegría, me parece muy importante los resultados que están trayendo"."Veo que China tiene una relación importante, o aspira a una relación importante con Argentina y Argentina lo mismo para con China. No es poca cosa", expresó.