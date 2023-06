"Se rompió": Urtubey reconoció que su alianza con Schiaretti se acabó

El ex mandatario salteñoafirmó que su alianza política con“se rompió” por el acercamiento del gobernador de Córdoba a Juntos por el Cambio. Sin embargo, no descartó todavía su precandidatura presidencial.”, afirmó Urtubey en declaraciones a radio FutuRöck sobre la alternativa que buscaba proponer junto al gobernador cordobés y añadió que las negociaciones de Schiaretti con Juntos por el Cambio dejan “bastante renga” la posibilidad de una alianza.En ese sentido, el exgobernador de Salta sostuvo: “”.“Hay que entender que las ausencias de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del expresidente Mauricio Macri como candidatos ablanda mucho más cada uno de los espacios y se justifica menos una opción como la nuestra”, señaló y remarcó su rechazo a la posible incorporación de Schiaretti a la principal alianza opositora.Además,. “Siempre voy a estar más cerca de discutir una interna del peronismo por mis convicciones, pero hoy lamentablemente no está pasando”, indicó el ex mandatario que compartió actos con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y en ocasiones lo calificó de “dirigente interesante”.De cara a las elecciones presidenciales, consideró que “”. Aunque no manifestó líneas claras sobre su postulación por la presidencia nacional, no la descartó.