El Dipy aseguró que en estas elecciones "muchos peronistas que lo van a votar a Milei"

#Declaraciones | El curioso vaticinio de "El Dipy", candidato de Javier Milei en La Matanza, sobre las próximas elecciones.



💬 "Hay muchos peronistas que lo van a votar a Milei". pic.twitter.com/MDhytEdra4 — Política Argentina (@Pol_Arg) June 15, 2023

El candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, Adrián 'El Dipy' Martínez participó de una entrevista televisiva junto con el precandidato presidencial y vaticinó que "muchos peronistas" están dispuestos a apoyar a la coalición liderada por Javier Milei.Tras criticar al intendente kirchnerista Fernando Espinoza y remarcar que según encuestas recientes sería el dirigente con "peor imagen", el cantante aseguró: "".Sucedió durante una entrevista en un programa conducido por el periodista Marcelo Bonelli, quién evaluó dicha circunstancia como un fenómeno "raro", pero Milei opinó lo contrario:"Yo no creo que sea raro. Porque lo nuestro es un movimiento absolutamente transversal", consideró.Respecto a las elecciones donde buscará la intendencia en La Matanza, el. Y criticó la gestión actual en materia de salud pública. "Andá al hospital Paroissien, que está entre León Gallo y Ruta 3, a pedir un turno. No hay... tenés que ir a ponerte una carpa ahí", sostuvo."Puedo caminar por cualquier lado porque yo no le debo nada a nadie. Soy honesto de verdad. No le robé nunca al Estado, siempre viví de lo que yo trabajo", sentenció el Dipy.En sintonía con el discurso 'antiestatal' libertario, el cantante afirmó que 'lo primordial' en el municipio es "no robar ni usar el Estado para beneficio de los políticos".