Vasco de Mendiguren: "Hay que dar el debate de la suma fija"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que desde el Gobierno deben dar el ". El funcionario reconoció que uno de los objetivos planteados es recuperar el poder de compra del salario de los trabajadores.De Mendiguren remarcó que "hay que dar el debate de la suma fija" y subrayó que "si no hay demanda no hay industria". En esa línea, sumó:, reconoció el funcionario. Según el "vasco", en el último tiempo hubo "índices muy positivos" pero no lograron "redistribuir el ingreso"En otro pasaje de la entrevista, de Mendiguren develó que Massa le dijo a su gabinete que no deben "desenfocarse" y que la gestión "tiene que ser la campaña". Y apuntó: ", remarcó el secretario. Sobre los conflictos internos, señaló: "En la coalición tenemos diferencias pero no hay diferencia en el rumbo, que es el de la producción y no la especulación financiera". En esa línea, sostuvo que "hay que acercar a Massa a las bases del kirchnerismo" y "por eso era importante la unidad".Las pequeñas y medianas empresas generaron 140.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2022, indicó la Secretaría de Industria. El mismo informe destacó así "la relevancia para el desarrollo de la economía argentina de las pymes, ya que representan el 99,4% del total de empresas del país y emplean al 64% de los asalariados registrados".afirmó en nota con El Destape Radio al respecto del ministro de Economía, Sergio Massa.Industria subrayó que, durante esta gestión, el crédito a las pymes creció un 90%, y, en ese sentido, el secretario de Industria, José de Mendiguren, remarcó que