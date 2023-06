Capitanich sobre el caso Cecilia: "No se puede manipular todo el tiempo"

El gobernador de Chaco,, brindó una conferencia de prensa este martes donde señaló que "no existieron" ni una comunicación telefónica con Emerenciano Sena, uno de los sospechosos de la desaparición de, ni transferencia de fondos desde el gobierno provincial.Desde el Salón Obligado de Casa de Gobierno y con la presencia de intendentes, diputados nacionales y provinciales y distintos funcionarios, Capitanich indicó que, expresó.El gobernador apuntó contra algunos medios de comunicación y, con fotografías de las portadas de las noticias en cuestión, criticó el tratamiento que les están dando al caso de la joven desaparecida en Resistencia el 1 de junio.Respecto a la versión que circuló sobre un audio que Sena le habría enviado al gobernador, Capitanich aseguró que. "Les pido que no inventen", agregó. "Mienten con lo de las transferencias de dinero, mienten con lo de las comunicaciones telefónicas, y también mienten con el otorgamiento de tierras", afirmó.En ese sentido, Capitanich destacó que los aportes económicos que el gobierno provincial le hace a los movimientos sociales, se realizan cumpliendo todos los requisitos legales., indicó"La verdad es que lo que nosotros hacemos es claro y transparente, no hay ninguna transferencia regulada y perfectamente circunscripta", señaló sobre los supuestos fondos que denunciaron que recibió la Fundación de Emerenciano Sena por parte del gobierno chaqueño.concluyó.