La Sociedad Rural cuestionó las medidas económicas anunciadas por Massa

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó las medidas económicas anunciadas por el ministro Sergio Massa, al asegurar que "no benefician en nada" al campo y "no generan confianza"."Evidentemente esta gente pide cosas y el Gobierno sale a tratar de cubrirlo con medidas que, al sector, no benefician nada", señaló Pino en diálogo con Noticias Argentinas sobre el reciente acuerdo con el FMI, y añadió: "Es más, va a causar, en este tiempo, diferencias de precios puntualmente para el maíz y se van a generar descalabros".Entre los anuncios, aparece el nuevo valor del dólar agro, que pasó de $300 a $340 y que ahora incluirá el maíz. "No es una medida para el campo, es un efecto recaudador, pura y exclusivamente. Individualmente puede haber un productor que tenga maíz en su poder, que lo puede vender y va a sacar un pesito más o las producciones regionales van a tener esta ventana para tratar de defender un poco más su producción, pero no hay ningún beneficio", subrayó.Además, el presidente de la SRA hizo hincapié en las exportaciones: "Tratamos de arreglar una cosita y se descalabra otra. Lo que hay que empezar es a hablar en serio porque ya no da para más. Es el derecho de exportación, de los tipos de cambio que hacen tanto daño".Acerca de la presencia de los precandidatos a presidente en La Rural y su rol en el sector, sostuvo: "Seguramente de estos cinco salga el futuro presidente (Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti). Yo no podría entender que, en este ámbito, los candidatos a hablarle al campo desde La Rural, no aprovechen esta oportunidad que tienen"."Es un ámbito ideal para que ellos nos cuenten qué es lo que van a hacer con el sector más competitivo y productivo de la Argentina. En este caso, como estaba escuchando recién, el tema de las últimas medidas acompaña más, quizás, un acuerdo con la Junta de Extremadura", señaló.