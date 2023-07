Alberto encabezó el cierre del 45° Consejo Federal Agropecuario: "Siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó"

En 2022, este sector generó más de 7.000 millones de dólares y 4,8 millones de toneladas en exportaciones.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana el cierre del 45° Consejo Federal Agropecuario, que se desarrolló en el Museo del Bicentenario con la presencia del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y las máximas autoridades provinciales del sector.“Estamos sobrellevando un momento difícil como consecuencia de los efectos que la sequía ha deparado en la economía”, aseguró el mandatario y pidió “seguir trabajando en conjunto”.En ese sentido, agregó: “El problema del cambio climático se ha convertido en el eje y epicentro del debate mundial, y eso que parecía un problema muy lejano y del mundo central, empezamos a darnos cuenta que ya es un problema de todos nosotros”.El Presidente sostuvo que “el agro y la industria son dos sectores que van de la mano” y valoró que “por primera vez la Unión Europea reconoció la necesidad de terminar con el extractivismo porque nosotros no estamos llamados solamente a ofrecer materias primas, sino que podemos ofrecerlas industrializadas”.. Tenemos un desarrollo agropecuario que nos hace líderes en el mundo. Debemos ir por más y podemos hacerlo”, concluyó.Más de 50 cadenas de las economías regionales están incorporadas al Programa de Incremento Exportador, entre las que se cuentan la olivícola, pesquera, vitivinícola, apícola, foresto industrial, girasol, frutícola y hortícola.El jefe de Estado estuvo acompañado también por el jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena; los subsecretarios de Ganadería y Producción Animal, José María Romero; y de Agricultura, Delfo Buchaillot; la subsecretaria de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Milagros Barbieri; y el director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA Castelar, Pablo Mercuri.Al tomar la palabra, Bahillo detalló que "la sequía más importante de los últimos 100 años ha sido un denominador común que ha impactado fuertemente no solo en las cuentas públicas, sino también a la economía de las y los productores, por la que hemos perdido el 50 por ciento del volumen exportable”, y resaltó que “ante este contexto, el Gobierno ha tomado medidas como que, desde el 1 de septiembre, las economías regionales no paguen retenciones para llevar estabilidad y previsibilidad a las y los que producen”.“Lo que, que hubo una fuerte inversión y un acompañamiento a los sectores afectados con el objetivo de que no queden productores en el camino”, subrayó.Con respecto a las tendencias climáticas, el director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA señaló la importancia de “observar el impacto del clima extremo en los sistemas de producción no solo como un problema, sino también como un desafío y una oportunidad de desarrollar políticas públicas flexibles e innovadoras cada año”.El encuentro aborda una agenda con eje central en las economías regionales, el nuevo tipo de cambio para las exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto de 2023 y las proyecciones en números.