La Rioja: Quintela propone un salario universal dentro de la reforma a la constitución provincial

El gobernador de La Rioja,, adelantó que uno de los objetivos principales de la reforma constitucional de provincia es, junto con servicios básicos a toda la población, y la regulación de los "discursos de odio".El mandatario provincial afirmó que la reforma busca "garantizar un salario mínimo universal igual a la canasta alimentaria" en diálogo con El Destape Radio donde, además, consideró quey el fin es que "la sociedad pueda contar con conectividad, energía y agua".Además, indicó que se busca incluir la periodicidad de los cargos judiciales. "", criticó Quintela.Al respecto, advirtió: "Los jueces, que quedan para toda la vida y no tienen ningún tipo de control ciudadano. Hay diversas opiniones para darles mandatos, algunos opinan por 5 años, otros 7 y otros 10”. Y remarcó que “Respecto al proyecto, que también discute a la libertad de expresión, explicó queal tiempo que recordó que el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica impide cualquier tipo de censura. "Nosotros creemos que la prensa se tiene que limitar en los mensajes de odio. La prensa, además de preservar sus fuentes, tiene que ser veraz”, señaló el funcionario.En cuanto al acto del precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, con los gobernadores del Norte convocado para mañana en La Rioja, el mandatario planteó: “. El acto de mañana va a ser masivo. Vamos a tratar de garantizar todos los detalles para que sea un acto exitoso”.La provincia de La Rioja comenzó el lunes el proceso de reforma constitucional con la apertura de sesiones de la Convención Constituyente, integrada por los miembros electos en los comicios del 7 de mayo, fecha en que además se renovó el mandato de Quintela, que llamó a "acompañar las permanentes transformaciones de la sociedad".Los 36 convencionales que tratarán la reforma de la actual Constitución provincial -que rige desde 1986- quedaron distribuidos en 27 de Unión por la Patria, 8 de Juntos por el Cambio y uno del partido Lealtad y Dignidad, y será la cuarta vez que se modifique la carta magna local; y tendrán un plazo de un año para la sanción de la reforma y no podrán agregar temas que no hayan sido aprobados en la ley sancionada en la Legislatura.