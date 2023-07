Massa, con Kicillof y De Pedro, en Merlo: Hubo un gobierno que nos endeudó para fugar capitales

Sergio Massa, Axel Kicillof y Wado de Pedro pisaron el acelerador a pocos días de las elecciones. Los tres candidatos de Unión Por la Patria coincidieron en Merlo, en un encuentro de mujeres y diversidades. También estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta local, Karina Menéndez y referentas de la primera sección, legisladoras y ministras de la Provincia de Buenos Aires. Seguí en vivo, el acto, minuto a minuto.

Massa: “El gobierno de Macri enterró a los argentinos”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, volvió a criticar al Gobierno de Mauricio Macri porque "nos endeudó para fugar capitales y nos enterró a los argentinos a futuro". El Gobierno macrista "pidió plata al Fondo (Monetario) Internacional resignando además nuestra soberanía, nuestra identidad patria", dijo Massa en un plenario de mujeres peronistas militantes en Merlo.Además, tal como lo viene diciendo en sus últimas apariciones públicas, el precandidato exhortó a "ir casa por casa, barrio por barrio, para abrazar a a aquellos que se desilusionaron " y convencerlos de votar al oficialismo. Asimismo, reafirmó que en caso de llegar a la Presidencia seguirá defendiendo el principio del "desarrollo con inclusión, que debe partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos"Finalmente, en el encuentro Massa apeló a "la fuerza de nuestras mujeres para ir casa por casa, barrio por barrio, para abrazar a a aquellos que se desilusionaron" y decirles que "asumimos nuestros errores pero vamos a hacer la patria soberana que heredamos de (Juan) Perón, Evita (Perón), Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner)".El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también participó del Encuentro de Mujeres y Diversidades, y durante su discurso criticó a los sectores de la oposición por "querer cerrar el Ministerio de la Mujeres" y los acusó de ser "regresivos, reaccionarios, machistas". El precandidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP) enfatizó que hay candidatos de la oposición que amenazan con "cerrar" el ministerio de las mujeres y diversidad y señaló que hay "una saña" con ese sector por "prejuicio".Finalmente, Kicillof exhortó a votar para presidente a Sergio Massa porque "necesita espalda y apoyo para ir contra todos los intereses locales y extranjeros que tratan de ponerle límites y obstáculos". "El voto tiene un elemento defensivo, de cuidar y proteger lo que hemos logrado, conservar y ampliar los derechos y seguir trabajando en lo que nos falta, pues se recuperó el empleo, hay más producción, pero hay cuestiones pendientes en materia salarial, y necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente", concluyó.

”La Patria está en peligro pero no la vamos a entregar”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, advirtió que "la patria está en peligro" si ganan las elecciones Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei, pero aseveró que el peronismo "no va a entregarla ni a perder los derechos". "La patria está en peligro, pero Axel (Kicillof), Sergio (Massa) y ninguno de nosotros vamos a entregarla nuevamente al macrismo vestido de Bullrich, Larreta y Milei; no vamos a entregar la patria, no vamos a perder los derechos", enfatizó Magario en el acto de mujeres militantes del peronismo en Merlo. En ese marco, dijo que "necesitamos que gane el peronismo" y exhortó a "votar la lista completa" de Unión por la Patria (UxP) en las PASO del 13 de agosto.Otra de las oradoras en el Encuentro de Mujeres y diversidades, en Merlo, fue la precandidata a Senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, quien recordó que "en 2019, las que pusieron el cuerpo para evitar que el macrismo vuelva a ganar son cada una de las que están acá". "Por eso, lo único que quería es agradecerles, porque sé que lo van a volver a hacer", sumó la legisladora.Y remarcó: "Vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, porque somos las hijas y nietas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo; somos las hijas de Cristina Fernández de Kirchner, esa compañera que puso todo por la Patria". "Por Cristina, por Axel (Kicillof), por Gustavo (Menéndez), por Sergio Tomás Masa, vamos a ir a juntar los votos que se necesitan para ganar", concluyó.Eduardo "Wado" de Pedro brindó un breve discurso en Merlo en el que destacó la iniciativa de llevar adelante un encuentro de mujeres y diversidades, y en ese contexto recordó a la importancia de la figura de la Vicepresidenta. "En un encuentro de compañeras militantes no puedo dejar de pensar y de nombrar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, una militante inmensa", sostuvo.Además, aprovechó para referirse al contexto político, a pocos días de las PASO, y expresó que empieza a sentirse el fuego militante del Peronismo del norte argentino (tras la gira del precandidato Sergio Massa), que está contagiando, y junto con la provincia de Buenos Aires van a hacer la garantía de la victoria".

“Mujer empoderada es la que lucha todos los días por algo mejor”

La candidata a diputada nacional por Unión por la Patria (UxP), Roxana Monzón, fue una de las primeras oradoras del Encuentro de mujeres y diversidades, en la localidad de Merlo. Arriba del escenario, Monzón le habló a la mujer empoderada, "a la que se levanta todos los días a luchar por algo mejor"."Mujer empoderada es la que lucha todos los días para sacar adelante a su familia; es la que a veces deja de cenar para que el pibe cargue la sube y vaya a estudiar; es la que trasnochó porque el pibe tenía fiebre y al otro dia dormida va a laburar", sostuvo. Y agregó: "A cada una de ustedes el estar acá, en este lugar, en este espacio, compartiendo esto, las hace empoderadas, porque la están peleando. No rendirse, luchar, luchar y resistir hasta lo último. Y de eso, sí que sabemos las mujeres", subrayó.