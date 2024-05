El Gobierno oficializó la derogación de la cédula azul

Tal como lo había anticipado a comienzos de mayo, el Gobierno derogó el uso de la Cédula Azul para conducir un vehículo y estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento. Ambas medidas entraron en vigencia de manera oficial a partir de este lunes.La Disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), publicado en el Boletín Oficial, se basa en el DNU 70/2023 que estableció el no vencimiento de las Cédulas de Identificación.El Gobierno explicó que la Cédula Azul, por la cual el titular de un vehículo puede autorizar a un tercero a conducirlo, puede ser reemplazada "a través de la entrega física de la Cédula de Identificación, en tanto y en cuanto la misma no se encuentre vencida". Como la Cédula Verde ya no vence, consideró que la Azul "carecería de sustento y aplicación prácticos".Además, también se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. De esta manera, a partir de este lunes cualquier persona podrá circular en la Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la Cédula Verde del titular del automóvil.