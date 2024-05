Otra baja para el Pacto de Mayo: Quintela no viajará a Córdoba

Ricardo Quintela no irá a Córdoba para la firma del Pacto de Mayo. "No voy a ir. Antes de un pacto existe una conversación previa y esto es una imposición. Varios gobernadores no nos vamos a someter a eso”, sostuvo el riojano en diálogo con Radio Milenium.Se sumó así a la posición pública que vienen sosteniendo el pampeano Sergio Ziliotto, Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Insfrán de Formosa. En la entrevista criticó a Milei y dijo que sólo mantiene diálogo con Guillermo Francos. “No le voy a dar la bala de plata a Milei para que le pegue un tiro al pueblo argentino. No puedo colaborar y no quiero ser parte de eso”.Quintela contó que con el único funcionario con el que la gobernación mantiene diálogo es con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero dijo que "no tiene capacidad resolutiva de los problemas”. Y reafirmó: “No le voy a dar la bala de plata a Milei para que le pegue un tiro al pueblo argentino. No puedo colaborar y no quiero ser parte de eso”.El jefe provincial también expuso la situación económica en la provincia norteña a partir de la llegada de Milei. En números, dijo, se tradujo en una pérdida de 10.000 puestos de trabajo, de los cuales 8.500 fueron del área de construcción de la UOCRA. También dedicó una reflexión al momento que atraviesa el peronismo y opinó que hoy "no existe un liderazgo fuerte": "Tenemos que armar una conducción horizontal donde podamos opinar todos. No estamos boludeando, estamos desorganizados porque el golpe fue fuerte”.En medio del debate por la Ley Bases, que actualmente se encuentra en el Senado y con rumores de una posible vuelta a la Cámara de Diputados con distintas modificaciones, una de las voces que salió a criticar este proyecto fue el gobernador Ricardo Quintela, quien se mostró seguro con respecto a un posible rechazo de la ley enviada por Javier Milei.El mandatario riojano, en comunicación con Radio 10, aseguró que "con la Ley Bases se va a generar un problema estructural que va a ser muy difícil recomponer". "Luego de que termine su mandato, va a haber que recomponer nuevamente el Estado Nacional que va a costar muchísimo", agregó Quintela."Tengo expectativas también que a partir de la definición que se tome con la Ley Bases todos los diputados también van a reflexionar, van a entender que es necesario no darle poderes extras al presidente en beneficio de nuestra gente, porque no sabemos qué puede hacer", indicó consultado por el eventual tratamiento del mega DNU, luego de que haya sido rechazado por la Cámara de Senadores.