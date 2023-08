La propuesta de Juan Grabois para combatir la inflación: "Reemplazar al peso por una moneda atada al real"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois detalló que su propuesta para frenar el proceso inflacionario que atraviesa el país será sustituir el peso por la moneda sur, que estará ligada a la cotización del real de Brasil y permitirá la "integración sudamericana".El dirigente social explicó en el ciclo Candidatos el motivo por el cual tiene que ser apoyado por la ciudadanía en las PASO, que se realizarán el domingo 13 de agosto., destacó con una ironía a Sergio Massa.La principal preocupación de la sociedad argentina es la inflación. Ante la consulta recibida sobre cómo solucionará este inconveniente, Grabois resaltó que "hay un primer punto que es clarísimo: controlar las cadenas de valor y a las grandes comercializadoras". Enseguida, apuntó contra el ministro de Economía:En la misma línea, el referente de Patria Grande advirtió que es necesario tomar una medida contundente: "En cuanto a la economía bimonetaria y el planteo de la debilidad del peso, pienso que al peso hay que reemplazarlo por otra moneda atada al real de Brasil, que es la moneda sur y cuenta con perspectiva de integración sudamericana".

"Proponemos cambiar la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires"

Una de las intenciones de Juan Grabois es realizar una reforma en la Justicia ante la persecución sufrida por dirigentes políticos y empresarios durante el Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019: "Proponemos cambiar la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Pasarla a otra ciudad, sobre todo del norte grande. Con esa medida concreta, no requiere reforma constitucional, y Comodoro Py se disuelve. Dejan de tener la facultad y el poder que tienen de apretar a los políticos porque tienen competencia federal sobre lo que sucede en el Gobierno".

"En el caso de que yo pierda, va a estar garantizada la unidad"

La interna de Unión por la Patria entre Juan Grabois y Sergio Massa se definirá el 13 de agosto en las PASO. Tras el resultado de los comicios, el dirigente social tiene clara la determinación que adoptará: "Si no estuviera garantizada la unidad, yo iría por fuera de Unión por la Patria. Decidí ir por dentro. Si en una interna el que pierde no acompaña, es una estafa. Está absolutamente garantizado que en el caso de que yo pierda, va a estar la unidad. Sería importante que mi rival lo diga, yo no escuché que si yo ganaba me iba a apoyar".

"En octubre hay que ganarle a la derecha neoliberal"

Tras la realización de las PASO, el movimiento nacional y popular se enfocará en la votación que se llevará a cabo el 22 de octubre: "Hay que ganarle a la derecha neoliberal, nazi, fascista, xenófobos, violentos y represivos. En esa etapa vamos a militar al candidato que haya salido ganador en las PASO. Después está la etapa de la gestión de Gobierno".El precandidato de Principios y Valores, Guillermo Moreno, participará del ciclo Candidatos este martes. Por esa razón, Juan Grabois le dejó una pregunta para que conteste: "Quisiera que haga una reflexión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que él puede dar una visión interesante sobre el tema".