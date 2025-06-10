Mayra Mendoza arremetió contra el posteo de Milei donde celebra su programa político y económico

Ajá mira vos, PROPUESTAS DE MILEI:



- Reforma laboral: quitarles derechos a los

Mayra Mendoza criticó las medidas de apertura de importaciones impulsadas por el presidente Javier Milei, al "leer entre líneas" el posteo que compartió en su cuenta de Iinstagram. "Osea, fundir empresas argentinas y destruir trabajo de nuestro pueblo”, criticó, en referencia al segundo ítem, que en la realidad se tradujo en decenas de despidos en plantas siderúrgicas de Tierra del Fuego y que le valió el rechazo de la población durante su acto de campaña el pasado lunes.En cuanto a la promesa de “terminar curros”, la funcionaria sostuvo: “¿el de Karina en Andis? ¿El de Libra? ¿El financiamiento narco de campañas?”, apuntó Mendoza. en alusión a la Secretaria de la Presidencia, involucrada en un caso de coimas en la Agencia de Discapacidad; y al primer candidato por la Provincia de Buenos Aires José Luis Espert, recientemente acusado de recibir dinero del empresario narco Fred Machado.Sobre la reforma laboral, la intendenta afirmó que busca “quitarles derechos a los trabajadores, volverlos esclavos, que tengas que laburar sin descanso por 2 mangos”. Añadió que la reforma tributaria “bajar impuestos a los ricos, subírselos a los pobres”, citando como ejemplo la reducción de bienes personales y retenciones, y la eliminación de la devolución del IVA.Respecto a las propuestas de seguridad y justicia, Mendoza criticó el endurecimiento de penas y la baja de la edad de imputabilidad: “mientras se financian con narcos, quieren meter presos solo a los que les hacen de soldaditos”. Para ella, estas medidas contrastan con los escándalos de corrupción que rodean al entorno de Milei.Finalmente, la intendenta instó a la ciudadanía a actuar en las elecciones: “Si, el 26/10 hay que frenar a Javier Milei en las urnas para cuidar al país”.