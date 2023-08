Massa: "Argentina heredó un ancla de 45 mil millones que tiene que estar negociando cada 3 meses"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria,, expuso elque heredó el actual gobierno y que es la principal problemática que empuja la inflación en el marco de su recorrida por la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, y antes de ir San Luis y días más tarde a Córdoba y Santa Fe, provincias esquivas al peronismo en las últimas elecciones.Massa se reunió este martes con pequeños productores y con la industria del vino y confirmó: "Desde el primero de septiembre ninguna economía regional en Argentina va a pagar retenciones”., afirmó consultado por la problemática de la suba de precios.En esa línea, destacó que ese endeudamiento "se usó para financiar fuga de capitales, la salida de plata de fondos de inversión", y "no quedó en empresas, hospital o rutas"., agregó, y sostuvo que "hubo un segundo tema que este año impactó, que fue la sequía, que costó USD 21 mil millones", luego de que el año pasado cerraran bien la inflación, las reservas y las cuentas fiscales.Luego, el líder del Frente Renovador apuntó contra "aquellos que desde la Argentina que pretenden hacer ataques especulativos buscando un manguito, no terminan impactando en los dólares financieros porque de alguna manera nos pega en precios".Finalmente, desmintió que Argentina haya utilizado sus reservas para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que confirmó que se usaron yuanes del segundo tramo del swap con China y un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).El desembolso de USD 2.700 millones se realizó este lunes, tres días después del acuerdo técnico en el marco de la quinta y sexta revisión que se logró el viernes pasado. "Quiero llevarles tranquilidad: Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar este vencimiento", anunció el ministro.Consultado sobre publicaciones que vincularon el pago al FMI con una caída en las reservas, aseguró que "el que dice eso ignora cómo funcionan las cuentas del Banco Central"."Argentina tiene un swap con China habilitado, que tenía u$s5.000 millones y hasta ahora tiene en uso u$s3.400 millones. China habilitó el segundo tramo de USD 5.000 millones y pagó desde la cuenta del swap chino, directamente, u$s1.700 millones de la cuenta argentina en Hong Kong", detalló.El funcionario añadió que "por otro lado el Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, pagó directamente los otros u$s1.000 millones", por lo que "el que escribió o dijo eso ignora la realidad de las reservas argentinas".El ministro de Economía, Sergio Massa, recorrió las instalaciones de IMPSA, en Mendoza, donde analizó junto a las autoridades de la firma el avance de los distintos proyectos de vanguardia de la empresa industrial, como el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y fabricado en el país, el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas que es uno de los más solicitados del mundo, y las obras de lo que será el primer Centro Tecnológico de la región Cuyo, dedicado a las energías renovables.En este marco, el titular del Palacio de Hacienda describió a IMPSA como “un símbolo de Mendoza” y como “uno de los símbolos del desarrollo industrial argentino”. “No sólo tenemos a IMPSA funcionando con 700 trabajadores, con más de 92 proyectos y contratos en marcha, a punto de empezar a proveer a la Armada de Estados Unidos, sino que, además, estamos frente a una empresa que tiene los próximos cuatro años garantizados. Digo esto para aquellos que por ahí piensan en privatizarla; no van a necesitar hacerlo porque IMPSA tiene proyectos de desarrollo y de inversión para los próximos cuatro años”, agregó.Acompañaron al ministro el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de IMPSA, Gabriel Vienni; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el candidato a gobernador, Omar Parisi; el senador provincial y candidato a la vicegobernación, Lucas Ilardo; el intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional, Martín Aveiro; y la candidata a diputada nacional, María Amalia Granata.Durante la jornada de trabajo en Mendoza, el ministro Massa recorrió el Centro de Investigación Tecnológica (CIT), donde funciona el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas de IMPSA, que es uno de los más solicitados del mundo. Allí se realizan ensayos de modelos en escala reducida de todo tipo de turbinas hidráulicas, lo que permite simular las condiciones de una central hidroeléctrica y motorizar así los modelos de turbina.En este centro, ingenieros de IMPSA desarrollaron la turbina Kaplan que la semana pasada llegó a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, en Corrientes. Fabricada con tecnología de altísima calidad y programas de Inteligencia Artificial en el CIT, esta turbina brinda mejor eficiencia en los procesos hídricos, de modo que genere mayor energía a igual cantidad de agua. El montaje en obra fue un trabajo conjunto entre los técnicos de IMPSA y el consorcio CIE de Paraguay.La agenda de Massa en Mendoza continúa con la exposición del Ministro frente a empresarios y productores regionales, para luego mantener un encuentro con jubilados. Más tarde, se dirigirá hacia San Luis para darle continuidad a la agenda federal.