El ministro de Economía y precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, prometió "poner en marcha la economía mendocina" y apuntó contra los que critican "desde la comodidad de Recoleta", en el marco de su recorrida por la región de Cuyo.Ante la presencia de empresarios y productores regionales, Massa habló de "terminar de transitar la crisis para recorrer el camino de crecimiento". "Hay dos grandes dramas a resolver como país: una deuda de USD 45 millones que sirvió para financiar la fuga de capitales y la terrible sequía que nos costó USD 21 millones de exportaciones", señaló.En ese sentido, destacó la importancia del Estado para resolver la crisis y no dejarla en manos del Mercado, y consideró que en las elecciones del 13 de agosto "se juegan las miradas de dos modelos de país".Massa prometió "volver a poner en marcha la economía mendocina" y afirmó que el "mayor generador de empleo es la construcción". "Aquellos que miran la Argentina desde la comodidad de las 60 manzanas de la Casa Rosada y Recoleta, no entienden la importancia de la obra pública", lanzó.En esa línea, también cuestionó que el Gobierno de Mauricio Macri nisiquiera haya empezado la obra del gasoducto. "Aunque les duela y no lo puedan explicar, algunos ni empezaron el Gasoducto Néstor Kirchner porque el FMI le dijo que lo postergaran. Nosotros lo hicimos en 8 meses", aseguró.También reivindicó la importancia de la educación publica y herramientas como las becas universitarias y las notebooks. "Cuando escucho que dicen que hay que arancelar las universidades, me pregunto si conocen el interior de la Argentina", manifestó.Por último, envió un mensaje a la oposición: "Mendoza es una provincia modelo en el respeto de lo republicano, más allá de que viven un momento en que la política se torna en contra de los valores que pregonó. Algunos son republicanos en Buenos Aires pero autoritarios en Mendoza".