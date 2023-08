Robles se excusó en causas judiciales para no responder sobre D´Alessandro, pero no las supo precisar

cuando le repreguntaron acerca de cuáles son los expedientes que tramitan en la Justicia y que le sirven de amparo para no responder sobre su presunto vínculo con D´Alessandro, no pudo precisarlas. Ante eso, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade expuso que no hay ningún expediente de ese tipo

"No existe hoy ninguna causa en trámite en la que esté imputado el señor Robles"

En el marco de la comisión de juicio político a la Corte Suprema y específicamente el capítulo dedicado al presunto favor por parte de esta última hacia la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación con el Gobierno nacional,, el secretario del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se excusó en supuestas causas penales en trámite que lo incluyen junto a, ex ministro de, el alcalde porteño, para evitar responder si se conocen y tienen alguna relación.Sin embargo,, dijo Robles puntualmente cuando le preguntaron si conoce al ex funcionario porteño, que participaba de las reuniones por el diferendo con Nación y con quien se conocieron chats filtrados en que ambos dialogaban acerca de distintos temas.Ante esa respuesta,por las que invocaba el artículo 18 de la Constitución., respondió Robles.Martínez insistió en que no le pedía números de expediente ni precisiones formales, sino una descripción general.En ese punto, fue contundente el señalamiento de Tailhade., advirtió el diputado.Es que el expediente al que refería Robles y que lo involucraba junto a D´Alessandro, como para que pudiera ampararse en la Constitución para evitar decir si lo conoce o no,Ramos archivó en enero de este año la causa que nació por una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo Robles le daba indicaciones al ex ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.Para esa decisión de Ramos, jugó un rol clave el fiscal Stornelli, porque fue este quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal.En 13 páginas, Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió el juez.Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal.La denuncia contra Robles, llamativamente, la inició el abogado Gastón Marano, defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI).Sostenía que Robles no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte. La denuncia quedó primero radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Lo reemplazaba la jueza María Servini, que se excusó de intervenir, porque aparecía mencionada en la filtración de chats y tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia.El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero también aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración y entonces también se inhibió. Tras la excusación de Servini, la causa pasó a María Eugenia Capuchetti, pero también estaba de feria. Es así que le cayó a Ramos, quien le corrió vista al fiscal Stornelli.