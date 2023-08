Carrió amplió una denuncia contra CFK por un fallo sobre YPF

En la previa de las elecciones 2023,. La precandidata a legisladora del Parlasur por Juntos por el Cambio consideró que la ex presidenta es responsable de la indemnización que la Argentina deberá pagar a un fondo buitre tras la reestatización de la empresa.La ex diputada nacional había presentado una denuncia en 2006 y ahora amplió esa presentación con la denuncia contra la titular del Senado y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en momento de la reestatización era ministro de Economía. En la presentación, la ex legisladora consideró el "daño mayúsculo" que esa medida causó al Estado por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012. La denuncia se amplió luego de que el país perdiera un juicio en los Estados Unidos contra un fondo buitre que obliga a pagar unos 5 mil millones de dólares como mínimo.La postulante al Parlasur elevó el escrito ante el juez federal Ariel Lijo, ante quien advirtió que el juicio en Nueva York "puede causar un daño mayúsculo a la Argentina, ya que puede ser sancionado el Estado Nacional a pagar una suma que puede llegar a los 16.000 millones de dólares".Lijo tiene una causa abierta en 2006 para investigar "esta trama delictual en la que oportunamente he denunciado a Cristina Fernández de Kichner (actual Vicepresidenta de la Nación), Julio De Vido, Carlos Zanini (actual Procurador del Tesoro de la Nación), Kicillof, Roberto Baratta y Enrique Eskenazi (Grupo empresario Petersen)".El ex presidente Mauricio Macri dio marcha atrás con sus dichos, tras afirmar que "María Eugenia (Vidal) ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil". "Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio (Rodríguez Larreta)", aseguró Macri en la tarde del miércoles, a menos de dos semanas de las elecciones 2023. Desde el entorno de la diputada buscaron desdramatizar el comunicado y aseguraron a El Destape que “Por la mañana, la diputada nacional por CABA y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dio su apoyo público a Horacio Rodríguez Larreta, precandidato que competirá en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) contra Patricia Bullrich., expresó Vidal.Tras esto, Macri expresó su desilusión: "Lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil". Horas más tarde, el ex presidente se arrepintió de sus dichos y publicó un comunicado en sus redes sociales. ", afirmó.