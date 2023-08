En UXP destacan la "capacidad de resolución" de Massa por el acuerdo con Qatar para pagar al FMI la deuda heredada

Este viernes se oficializó el pago de Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos provenientes de un préstamo de Qatar de derechos especiales de giro (DEG), que logró conseguir el ministro de Economía y precandidato presidencial,y que fue destacado desde Unión por la Patria donde diferentes dirigente valoraron "su capacidad de resolución".Así, Argentina realizó otra negociación para cancelar los vencimientos de unos u$S3.200 millones, sin tocar las reservas del Banco Central, el préstamo de Qatar- de 580 millones de DEG, equivalentes a u$s775 millones- se suma al pago con los yuanes remanentes del primer tramo del swap con China y a un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por US$1000 millones.Tras el acuerdo, la presidenta del Banco Nación y vocera de Unión por la Patriaafirmó que la gestión del candidato a Sergio Massa, está enfocada en lograr robustecer las reservas del Banco Central, en un contexto difícil signado por la mayor sequía de la historia -que redujo en 20 mil millones de dólares los ingresos del país- y haciendo frente a los compromisos “a través de otros créditos, por ejemplo, a través del swap con China o el reciente acuerdo con Qatar”., consideró Batakis en diálogo con Radio 2 de Rosario donde remarcó: “, como pretende el FMI, por eso son tan complejas las negociaciones con este organismo. Nuestro espacio político no está dispuesto a hacer un ajuste en la sociedad, mientras ellos proponen ese único camino”.En ese sentido, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, valoró la gestión del ministro de Economía y aseguró en declaraciones a El Destape Radio: “y obtener lo que Argentina necesita. Ante situaciones difíciles, Sergio Massa demuestra capacidad de resolución. Le tengo mucha confianza”.También en esa línea se expresó el titular de la Aduana,que destacó hoy la capacidad de resolución de Sergio Massa al señalar que no sólo “acordó con el FMI sin descuidar a los argentinos”. “Massa es la única persona capacitada para estabilizar la Argentina, y lo ha demostrado con pragmatismo. Lo demostró recién nomás con la capacidad de resolver un crédito en Qatar en menos de 48 horas”, insistió.Asimismo Michel remarcó que “Argentina paga sin usar reservas por este acuerdo” y que es la primera vez “en la historia Qatar realiza una operación de crédito con Argentina, presta los DEGS para que Argentina le pague al FMI sin tocar Reservas y eso lo negoció Massa directamente con el equipo económico de Qatar con la más absoluta discreción y con el máximo hermetismo”.Por su parte, la economista y vocera de Unión por la Patridestacó: “Nuestro candidato a presidente Sergio Massa, está buscando alternativas de no entrar en un tiempo de descuento con el FMI y cumplir con lo acordado. El lunes Massa anunciaba que gracias a un acuerdo con la CAF y el uso del segundo tramo del Swap con China, podíamos pagar una parte de lo que le debemos al FMI. Bueno, hoy vemos esta noticia que significa que vamos a tomar 580 millones de DEG’s, que son equivalentes a 775 millones de dólares, para pagarle al FMI el lunes, que es cuando se desembolsa esto. Sin tocar un solo dólar de las reservas”.Rossi, remarcó en diálogo con El Destape que “Aclaro esto porque no estamos hablando de una nueva deuda, sino de cómo vamos escalonando, financiado, los pasitos para poder cumplir con la pesada herencia que nos dejó Mauricio Macri”.Para la economista, el acuerdo “demuestra la capacidad de Sergio Massa de resolver un problema. La Argentina está haciendo un esfuerzo extra. No sólo para cumplir con el FMI sino también para traer tranquilidad al mercado de cambio nacional”.